কাজে ফেরার নির্দেশ প্রত্যাখ্যান, ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা এয়ার কানাডার কেবিন ক্রুদের

কানাডার সরকার–সমর্থিত শ্রম বোর্ডের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করে গতকাল রোববার কাজে ফিরতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন এয়ার কানাডার কেবিন ক্রুরা। ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তাঁরা। এতে দেশটির সবচেয়ে বড় এয়ারলাইনের ফ্লাইট কার্যক্রম পুনরায় শুরুর পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে, যাত্রীরাও পড়েছেন অনিশ্চয়তায়।
বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বেতন বাড়ানোর দাবিতে ধর্মঘট করছেন এয়ার কানাডার কেবিন ক্রুরা। গত শনিবার স্থানীয় সময় রাত ১২টা ৫৮ মিনিটে এ ধর্মঘট শুরু হয়। এ কারণে এয়ার কানাডার সব ফ্লাইট স্থগিত করা হয়। এতে বিপাকে পড়ে তাদের লাখো যাত্রী।
কানাডিয়ান ইউনিয়ন অব পাবলিক এমপ্লয়িজ (সিইউপিই) বলেছে, এয়ার কানাডার কেবিন ক্রুরা ধর্মঘট অব্যাহত রাখবেন। ইউনিয়নের দাবি, শ্রম বোর্ডের কাজে ফেরার নির্দেশ অসাংবিধানিক। কেবল এয়ারলাইনের মুনাফা রক্ষার জন্য এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এয়ার কানাডাকে আলোচনার টেবিলে ফিরে এসে একটি ন্যায্য চুক্তি করার আহ্বান জানিয়েছে ইউনিয়ন।
এদিকে কেবিন ক্রুরা ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেওয়ার পর এয়ার কানাডা বলেছে, তারা রোববার তাদের কার্যক্রম চালু করার পরিকল্পনা স্থগিত করে সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত পিছিয়েছে।
এর ফলে গতকাল বিকেলে টরন্টো পিয়ারসন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বহু যাত্রী বিভ্রান্ত ও হতাশ হয়ে সময় কাটাতে থাকেন। লাউঞ্জে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকেও তাঁরা নিশ্চিত হতে পারেননি, কবে ফ্লাইট চালু হবে কিংবা অন্তত কোনো অস্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না।
ভ্যাঙ্কুভারের এলিজাবেথ ফোরনি নামের এক যাত্রী বলেন, ‘আমাদের নিজেদের মতো করে সবকিছু বুঝে নিতে হচ্ছে। এয়ার কানাডার পক্ষ থেকে এখনো কোনো সমাধান বা বিকল্প ব্যবস্থার কথা জানানো হয়নি।’
ইতালির ৫০ বছর বয়সী ফ্রান্সেসকা টনদিনি বলেন, কানাডা ভ্রমণ শেষে দেশে ফেরার পথে শনিবার তাঁর ফ্লাইট বাতিল হয়। রোববারও একই ঘটনা ঘটে। এয়ার কানাডার কাছে জানতে চাইলে তারা শুধু বলেছে, ‘হয়তো আগামীকাল, হয়তো মঙ্গলবার, হয়তো শুক্রবার কিংবা শনিবার, তারা জানে না!’
বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, বেতন বাড়ানোর দাবি করছেন কেবিন ক্রুরা। এ ছাড়া বর্তমানে কেবিন ক্রুদের উড়োজাহাজ চলাচলের সময়ের জন্য বেতন দেওয়া হয়। ফ্লাইটের মাঝে এবং যাত্রীদের বিমানে উঠতে সহায়তার সময়ে কোনো পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না। এই সময়ের জন্যও পারিশ্রমিক দাবি করছেন তাঁরা।