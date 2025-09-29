নিউইয়র্কের মেয়র এরিক অ্যাডামস
নিউইয়র্ক নগরের মেয়র নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন মেয়র এরিক অ্যাডামস, ইঙ্গিতে কাকে সমর্থন জানালেন

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক নগরের মেয়র নির্বাচনের মাত্র পাঁচ সপ্তাহ বাকি। এর মধ্যেই গতকাল রোববার বর্তমান মেয়র এরিক অ্যাডামস নির্বাচনী প্রচার বন্ধের ঘোষণা দিয়েছেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে এরিক অ্যাডামস বলেন, তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে সংবাদমাধ্যমগুলোর একের পর এক জল্পনাকল্পনা এবং নিউইয়র্ক নগরের ক্যাম্পেইন ফাইন্যান্স বোর্ড তাঁকে পাবলিক ম্যাচিং তহবিল দিতে অস্বীকৃতি জানানোয় তাঁর নির্বাচনী প্রচার ব্যাহত হয়েছে।

এরিক নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোয় ডেমোক্রেটিক দলের প্রার্থী জোহরান মামদানি, সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুওমো এবং রিপাবলিকান দলের প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার চাপ কিছুটা কমল।

২০২২ সালে ডেমোক্রেটিক দলের প্রার্থী হিসেবে নিউইয়র্ক নগরের মেয়র নির্বাচিত হন এরিক। তবে এবার ঘুষ গ্রহণ ও প্রতারণার অভিযোগ ওঠায় তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ভোটের লড়াইয়ে নেমেছিলেন। পরে অবশ্য ট্রাম্প প্রশাসনের নির্দেশে সেই অভিযোগ বাতিল করা হয়।

ভিডিওতে এরিক অ্যাডামস বলেন, ‘আমি আমার পুনর্নির্বাচনের প্রচার চালিয়ে যেতে পারব না।’

নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেও অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের কারও প্রতি সমর্থন জানাননি এরিক। তবে নির্বাচন প্রত্যাহারের বিবৃতিতে তিনি এমন মন্তব্য করেন, যা ডেমোক্রেটিক দলের প্রার্থী এবং নির্বাচনী দৌড়ে এগিয়ে থাকা জোহরান মামদানিকে লক্ষ্য করেই করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

জোহরানের নাম না নিয়ে এরিক অ্যাডামস বলেন, ‘বড় ধরনের পরিবর্তনকে স্বাগত জানাই। এটা দরকার। তবে এ জন্য প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে গড়ে তোলা আমাদের পুরো ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার কথা বলছেন—এমন ব্যক্তিদের ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে। এটা কোনো পরিবর্তন নয়, বিশৃঙ্খলা।’

এরিক সতর্ক করে বলেন, ‘অপশক্তিগুলো নিউইয়র্ক নগরের রাজনীতিতে বিভেদের নীতি বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে।

এরিক আগামী ১ জানুয়ারি পর্যন্ত নিউইয়র্কের মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তবে প্রার্থী তালিকা সংশোধনের সময় শেষ হওয়ায় তাঁর নাম ব্যালট পেপারে রয়ে যাবে।

