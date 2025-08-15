আলাস্কার উদ্দেশে উড্ডয়নের আগে রাশিয়ান-আমেরিকান সহযোগিতার স্মৃতিসৌধে ফুল দিলেন পুতিন

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের জন্য আলাস্কার উদ্দেশে উড্ডয়নের আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়ান–আমেরিকান সহযোগিতা স্মরণে নির্মিত স্মৃতিসৌধে ফুল দিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।
বিমানের ডানার সামনে করমর্দনরত সোভিয়েত ও মার্কিন বৈমানিকদের প্রতিকৃতি–সংবলিত এই ভাস্কর্য ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে প্রায় আট হাজার মার্কিন লেন্ড-লিজ যুদ্ধবিমান সোভিয়েত ফ্রন্টে পৌঁছে দেওয়া আলাস্কা–সাইবেরিয়া আকাশপথকে স্মরণ করিয়ে দেয়।
আলাস্কার ফেয়ারব্যাঙ্কসেও এমন একটি স্মৃতিসৌধ রয়েছে, যেটি একসময় রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের পতাকায় সজ্জিত ছিল। ২০২২ সালের পর থেকে সেখানে শুধু আমেরিকার পতাকা রয়েছে।
রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের সাংবাদিকেরা বলেছেন, সেখানে আবার রাশিয়ার পতাকা ফিরিয়ে আনা হলে এর খুবই প্রতীকী তাৎপর্য থাকবে। রাশিয়া মূলত এটাই ট্রাম্প ও পুতিনের এ বৈঠক থেকে চায়। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আবারও একটি বড় শক্তি হিসেবে রাশিয়ার স্বীকৃতিই মস্কোর চাওয়া।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটি স্মৃতিসৌধ পরিদর্শনের মাধ্যমে পুতিন যে বার্তা দিতে চেয়েছেন, তা খুবই স্পষ্ট। এর মধ্য দিয়ে কার্যত মস্কো ও ওয়াশিংটনের মধ্যে বৈরিতা নয়, মিত্র হিসেবে ভূমিকা রাখার দিনগুলো স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন তিনি।