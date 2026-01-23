১০ বছর পর বাড়ি ফিরল কুকুর

এক দশকের বেশি সময় আগে হঠাৎ করেই একদিন বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যায় দুই বছর বয়সী ‘বাটারকাপ’। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাকে আর পাওয়া যায়নি।
বাটারকাপ একটি পোষা কুকুর। যুক্তরাষ্ট্রের একটি পরিবারের দুটি পোষা কুকুরের একটি সে। বেশ কয়েক দিন ধরে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও প্রিয় কুকুরটি না পেয়ে পরিবারটি ধরে নিয়েছিল, কুকুরটি মারা গেছে।
গত সপ্তাহে মায়ামি-ডেড কাউন্টির মায়ামি-ডেড অ্যানিমেল সার্ভিস সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে একটি পোস্ট দেয়। ওই পোস্টে তারা জানায়, এ মাসের শুরুতে তাদের কেন্দ্রে একটি কুকুরকে আনা হয়। স্ক্যান করার পর সেটির শরীরে তারা একটি মাইক্রোচিপ খুঁজে পায়।
ওই মাইক্রোচিপে থাকা তথ্য থেকে তারা জানতে পারে, কুকুরটির নাম বাটারকাপ। সেটির বয়স এখন প্রায় ১৫ বছর। আর ১০ বছরের বেশি সময় আগে সেটি হারিয়ে গেছে।
মাইক্রোচিপ থেকে তথ্য নিয়ে প্রাণী আশ্রয়কেন্দ্রের কর্মীরা বাটারকাপের মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম হন। তাঁরা কুকুরের মালিককে তাঁদের আশ্রয়কেন্দ্রে আসতে বলেন।
এত বছর পর প্রিয় কুকুরের খবর পেয়ে পরিবারটি আর দেরি করেনি, ছুটে যায় মায়ামি-ডেড অ্যানিমেল সার্ভিস সেন্টারে। সেখানে তৈরি হয় আবেগঘন এক পুনর্মিলন দৃশ্যের।
ফেসবুক পোস্টে বলা হয়, ‘এ ধরনের মুহূর্তগুলো আমাদের মনে করিয়ে দেয়—মাইক্রোচিপিং কেন গুরুত্বপূর্ণ।’
পোস্টে আরও বলা হয়, ‘মাইক্রোচিপের কার্যকারিতা নির্ভর করে এর সঙ্গে যুক্ত তথ্যের ওপর। যোগাযোগের তথ্য হালনাগাদ রাখলে হারিয়ে যাওয়া কোনো পোষা প্রাণী চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার বদলে বাটারকাপের মতো আনন্দময় পুনর্মিলনের সুযোগ পেতে পারে।’
বহু মানুষ এই পোস্ট দেখেছেন। অনেকে মন্তব্য করেছেন। একজন মন্তব্য করেন, ‘সে (কুকুর) কেমন করছে? সে কি আপনাকে চিনতে পেরেছে? ইশ! যদি সে কথা বলতে পারত আর নিজের অ্যাডভেঞ্চারের কথা জানাতে পারত।’
আরেকজন লেখেন, ‘১০ বছর? আমি এই গল্পের আরও বিস্তারিত জানতে চাই।’
আরেকজন লেখেন, ‘কী দারুণ গল্প! বাড়িতে স্বাগতম বাটারকাপ। কী মিষ্টি!’