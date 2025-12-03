ভেনেজুয়েলায় ট্রাম্পের হামলা আটকাতে কংগ্রেসে ভোট চান মার্কিন আইনপ্রণেতারা

যুক্তরাষ্ট্রের আইনপ্রণেতারা গতকাল মঙ্গলবার বলেছেন, ট্রাম্প প্রশাসন ভেনেজুয়েলার ভেতরে কোনো হামলা চালালে তাঁরা নতুন প্রস্তাব আনবেন; যাতে এ ইস্যুতে কংগ্রেসে ভোট বাধ্যতামূলক হয়। দেশটির বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সামরিক আগ্রাসন ঠেকাতে দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা চালিয়ে আসছেন এই আইনপ্রণেতারা।
‘ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে অননুমোদিত সামরিক অভিযান হবে বিশাল ও ব্যয়বহুল এক ভুল; যা অপ্রয়োজনে আমাদের সেনাদের জীবনের ঝুঁকি বাড়াবে’, যৌথ বিবৃতিতে বলেন কংগ্রেসের ডেমোক্র্যাট সিনেটর টিম কেইন (ভার্জিনিয়া), চাক শুমার (নিউইয়র্ক), অ্যাডাম শিফ (ক্যালিফোর্নিয়া) ও রিপাবলিকান সিনেটর র্যান্ড পল (কেন্টাকি)।
কংগ্রেস সদস্যরা আরও বলেন, ‘যদি কোনো হামলা হয়, আমরা ‘‘ওয়ার পাওয়ার্স রেজল্যুশন’’ ব্যবহার করে কংগ্রেসে বিতর্ক ও ভোট আয়োজনে বাধ্য করব; যাতে ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযান বন্ধ করা যায়।’
মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের তিন সদস্য ডেমোক্র্যাট জিম ম্যাকগাভার্ন (ম্যাসাচুসেটস), হোয়াকিন কাস্ত্রো (টেক্সাস) ও রিপাবলিকান থমাস ম্যাসি (কেন্টাকি) গতকাল তাঁদের নিজস্ব প্রস্তাবও জমা দেন। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, কংগ্রেসের অনুমতি ছাড়া ট্রাম্প প্রশাসন ভেনেজুয়েলার ভেতর বা ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে কোনো সামরিক পদক্ষেপ নিতে পারবে না।
ট্রাম্প প্রশাসনের দাবি, যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ মাদক প্রবেশে মাদুরো ভূমিকা রাখছেন। এতে অনেক মার্কিন মারা যাচ্ছেন। সে কারণে তাঁকে ঠেকাতে বিভিন্ন পদক্ষেপ বিবেচনা করা হচ্ছে। তবে সমাজতান্ত্রিক নেতা মাদুরো এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।
মার্কিন সেনারা গত সেপ্টেম্বর মাসের শুরুর দিক থেকে ক্যারিবীয় সাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরে সন্দেহভাজন মাদকবাহী নৌকায় অন্তত ২১টি হামলা চালিয়েছেন। এসব হামলায় ৮৩ জনের মতো নিহত হন। ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোর বিরুদ্ধে ট্রাম্পের সামরিক চাপের অংশ হিসেবে এসব অভিযান চলছে।
দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেস সদস্যরা অভিযোগ করছেন, রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট উভয় দলের প্রেসিডেন্টই সংবিধান এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন। অথচ সংবিধান অনুযায়ী, স্বল্পমেয়াদি সামরিক অভিযানের বাইরে বড় কোনো সামরিক সিদ্ধান্ত নিতে কংগ্রেসের অনুমতি লাগে। ভেনেজুয়েলা ইস্যুতে ডেমোক্র্যাটদের পাশাপাশি কিছু রিপাবলিকানও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে ট্রাম্প তিন মাস ধরে কংগ্রেসের কোনো অনুমতি ছাড়াই সামরিক অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন।
সম্প্রতি নতুন উদ্বেগ দেখা দেয় ওয়াশিংটন পোস্টের একটি প্রতিবেদনের পর। সেখানে বলা হয়, প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ গত ২ সেপ্টেম্বর সেনাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, প্রথম হামলায় বেঁচে যাওয়া কিছু লোককে লক্ষ্য করে দ্বিতীয়বার গুলি চালাতে। এমন কাজ আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করতে পারে।
রিপাবলিকান নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস কমিটিগুলো জানায়, তারা ভেনেজুয়েলা অভিযান নিয়ে তদন্ত করবে। গত সপ্তাহে কয়েকজন রিপাবলিকান আইনপ্রণেতা ইউক্রেন শান্তি পরিকল্পনা নিয়ে হোয়াইট হাউসের অবস্থানেরও তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁদের দাবি, পরিকল্পনাটি রাশিয়ার পক্ষে যাচ্ছে।
ইতিপূর্বে কয়েকজন আইনপ্রণেতা অনেকবার চেষ্টা করেও ভেনেজুয়েলায় মার্কিন সামরিক অভিযান চালানোর ক্ষেত্রে ট্রাম্পকে কংগ্রেসের অনুমোদন নিতে বাধ্য করতে পারেননি।
সিনেটে ট্রাম্পের রিপাবলিকান দলের আইনপ্রণেতারা গত নভেম্বর মাসে একটি প্রস্তাব আটকে দেন। এটি পাস হলে কংগ্রেসের অনুমতি ছাড়া ভেনেজুয়েলায় ট্রাম্প কোনো হামলা চালাতে পারতেন না। এর আগে অক্টোবরে সিনেটে রিপাবলিকানরা আরেকটি প্রস্তাব আটকে দেন। সেটি ভেনেজুয়েলার সন্দেহজনক মাদকবাহী নৌযান লক্ষ্য করে পরিচালিত মার্কিন হামলাগুলো থামিয়ে দিতে পারত।
