শাটডাউন হলেও ট্রাম্প খাদ্যসহায়তা বন্ধ করতে পারবেন না, আদালতের নির্দেশ

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য খাদ্যসহায়তা স্থগিত করতে পারবে না বলে জানিয়েছেন দেশটির দুই ফেডারেল বিচারক। এটা এ ইঙ্গিত দেয় যে শাটডাউন বা কেন্দ্রীয় সরকারের অচলাবস্থা দীর্ঘদিন ধরে চললেও মার্কিন প্রশাসনকে অবশ্যই জরুরি তহবিল থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে।
গতকাল শুক্রবার কয়েক মিনিটের ব্যবধানে দুজন ফেডারেল বিচারক এ নির্দেশ দেন। দুজনই সম্পূরক পুষ্টি সহায়তা কর্মসূচির ভাগ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এ কর্মসূচি এসএনএপি নামে পরিচিত।
যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৪ কোটি ২০ লাখ মানুষ বা প্রতি ৮ মার্কিনের একজন নিজ পরিবারের খাদ্যসহায়তার জন্য এসএনএপি কর্মসূচির ওপর নির্ভর করেন। শনিবার (আজ) থেকে এ সহায়তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল।
ট্রাম্প প্রশাসন যুক্তি দিয়েছে, যেহেতু গত সেপ্টেম্বরে মার্কিন কংগ্রেস বাজেট বিল পাস করাতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই আর এসএনএপি কর্মসূচির অর্থ জোগান দিতে পারবে না কেন্দ্রীয় সরকার। এমনকি ঘাটতি পূরণের জন্য জরুরি তহবিল থেকেও অর্থের জোগান দেওয়া হবে না।
তবে গতকাল দেওয়া আদালতের দুটি নির্দেশেই সরকারের এ যুক্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।
প্রথম নির্দেশটি দেন বোস্টনের ডিস্ট্রিক্ট বিচারক ইন্দিরা তালওয়ানি। তিনি এসএনএপি কর্মসূচিতে অর্থ জোগান দেওয়ার বিষয়ে (এমনকি আংশিক হলেও) জানাতে ট্রাম্প প্রশাসনকে আগামী সোমবার পর্যন্ত সময় বেঁধে দেন। তিনি বলেন, কর্মসূচি পুরোপুরি বন্ধ করাটা আইনবিরোধী।
এই বিচারক আরও বলেন, এসএনএপি কর্মসূচি চালিয়ে নিতে সরকারি জরুরি তহবিল থেকে অর্থ নেওয়াটা বৈধ। সরকার এর আগেও এমন করেছে।
আদালতের পক্ষ থেকে এমন নির্দেশনা পাওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর প্রতিক্রিয়া জানান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। তিনি নিজ মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে তাঁর প্রশাসনের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে লেখেন, জরুরি তহবিল থেকে এ কর্মসূচিতে অর্থের জোগান দেওয়া আইনসম্মত নয়।
দ্বিতীয় নির্দেশটি দেন রোড আইল্যান্ডের ডিস্ট্রিক্ট বিচারক জন ম্যাককনেল। কয়েকটি শহরের কর্তৃপক্ষ, অলাভজনক প্রতিষ্ঠান আর শ্রমিক ইউনিয়ন এখানে ট্রাম্প প্রশাসনের স্থগিতাদেশ চ্যালেঞ্জকে করেছিল। বিচারক ম্যাককনেলও তাঁর বোস্টনের সহকর্মীর মতো একই নির্দেশ দেন।
এ বিচারক সরকারি জরুরি তহবিল থেকে অর্থ নিয়ে এসএনএপি কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। সেই সঙ্গে সোমবারের মধ্যে ট্রাম্প প্রশাসনকে এ বিষয়ে হালনাগাদ পরিস্থিতি জানাতে বলেন।
ট্রাম্প লেখেন, ‘আমাদের সরকারি আইনজীবীরা এটা মনে করছেন না যে হাতে থাকা অবশিষ্ট অর্থ দিয়ে এসএনএপি কর্মসূচি চালিয়ে নেওয়ার আইনি ক্ষমতা আমাদের আছে। এখন আমরা কী করতে পারি, কী পারি না—সেটি নিয়ে দুটি আদালত পরস্পরবিরোধী মতামত দিয়েছেন।’