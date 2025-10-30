ওয়াশিংটন ডিসিতে আয়োজিত ‘কমান্ডার-ইন-চিফ বল’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে জেডি ভ্যান্স ও উষা চুলুকুরি ভ্যান্স। ২০ জানুয়ারি, ২০২৫
স্ত্রী উষা একদিন খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করবেন, আশা জেডি ভ্যান্সের

যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স আশা করেন, তাঁর স্ত্রী উষা ভ্যান্স ক্যাথলিক গির্জা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কোনো একদিন খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করবেন। গত বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি অঙ্গরাজ্যে যুবকদের সংগঠন ‘টার্নিং পয়েন্ট ইউএসএ’র একটি অনুষ্ঠানে তিনি এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ভারতীয় বংশোদ্ভূত উষা হিন্দু সংস্কৃতিতে বেড়ে উঠেছেন।

উষা শেষ পর্যন্ত ‘খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষা’ নেবেন কি না—এমন এক প্রশ্নের জবাবে জেডি ভ্যান্স বলেন, ‘এখন প্রতি রোববার উষা আমার সঙ্গে গির্জায় যায়। এটা আমি প্রকাশ্যে বলেছি, এখন আমার প্রায় ১০ হাজার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সামনে বলব—আমি অবশ্যই আশা করি, কোনো না কোনোভাবে সে গির্জার দ্বারা প্রভাবিত হবে, যেমনটা আমি হয়েছি। হ্যাঁ, সত্যিই আমি তা চাই। কারণ, আমি খ্রিষ্টের বাণীতে (গস্পেল) বিশ্বাস করি। আমার প্রত্যাশা, একদিন আমার স্ত্রীরও একই উপলব্ধি হবে।’

অভিষেক অনুষ্ঠানে সন্তানদের সঙ্গে জেডি ভ্যান্স এবং উষা চুলুকুরি। ২০ জানুয়ারি, ২০২৫

তবে জেডি ভ্যান্স বলেন, ‘সে (উষা) যদি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ না করে, তাতে আমার কোনো সমস্যা নেই। কারণ, ঈশ্বর বলেছেন, প্রত্যেকের স্বাধীন ইচ্ছা আছে। তাই তা আমার জন্য কোনো সমস্যা নয়। এটি এমন একটি বিষয়, যা আপনি আপনার বন্ধু, পরিবার এবং প্রিয়জনের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধান করতে পারেন।’

রিপাবলিকান পার্টির এই নেতা ২০১৯ সালে ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষা নেন। উষার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের বিষয়ে তিনি বলেন, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম যখন দেখা হয়েছিল, তখন তিনি (ভ্যান্স) নিজেকে সংশয়বাদী (অ্যাগনস্টিক) বা নাস্তিক ভাবতেন। যাহোক, তাঁদের সন্তানেরা খ্রিষ্টধর্মমতে বেড়ে উঠেছে। এমনকি তারা খ্রিষ্টান স্কুলে পড়াশোনা করে।

