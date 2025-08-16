ট্রাম্পকে নোবেলের জন্য মনোনয়ন দেবেন হিলারি, যদি...

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পের প্রতিদ্বন্দ্বী হিলারি ক্লিনটন বলেছেন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করতে পারেন, তবে তিনি তাঁকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত করবেন। তবে শর্ত হলো, ইউক্রেনকে যেন কোনো ভূখণ্ড রাশিয়ার কাছে ছেড়ে দিতে না হয়।
রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বৈঠকের কয়েক ঘণ্টা আগে এক পডকাস্টে এমন কথা বলেন হিলারি। তিনি বলেন, ‘যদি ট্রাম্প এই ভয়াবহ যুদ্ধ শেষ করতে পারেন, আর সেটা যদি এমনভাবে হয় যাতে ইউক্রেনকে আগ্রাসনকারীর কাছে ভূখণ্ড ছাড়তে না হয়। তিনি সত্যিকারভাবে যেন পুতিনের মোকাবিলা করতে পারেন। তবে হয়তো এটাই সুযোগ। যদি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এ কাজের নকশাকার হন, আমি তাঁকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত করব।’
হিলারি আরও বলেন, ‘ট্রাম্প একজন বন্ধুর সঙ্গে নয়, বরং দেখা করতে যাচ্ছেন এক প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে। যিনি যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা জোটকে ধ্বংস করতে চায়।’
আলাস্কার অ্যানকারেজের সামরিক ঘাঁটি জয়েন্ট বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসনে ট্রাম্প-পুতিন বৈঠকের ঠিক আগে এ মন্তব্য করলেন হিলারি।
এয়ারফোর্স ওয়ানে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, ‘আমি মনে করি, বৈঠক ভালোভাবেই শেষ হবে। আর যদি না হয়, তবে আমি খুব দ্রুত ফিরে আসব।’
বিমানে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপে ট্রাম্পকে জিজ্ঞেস করা হয়, এই বৈঠক সফল হবে কীভাবে। উত্তরে তিনি বলেন, ‘আমি দ্রুত যুদ্ধবিরতি চাই। আজই হবে কি না জানি না, তবে আজ না হলে আমি খুশি হব না। আমি এখানে হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করার জন্যই এসেছি।’
২০১৬ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্প হিলারি ক্লিনটনকে পরাজিত করেছিলেন। নির্বাচনী প্রচারে হিলারি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ট্রাম্পের সমালোচনা করেছিলেন। কারণ, তিনি পুতিনের প্রশংসা করেন।
ওই নির্বাচনের সময় অবশ্য ইউক্রেনে হামলা চালায়নি রাশিয়া।
হিলারি বলেছিলেন, ‘তিনি (ট্রাম্প) ভ্লাদিমির পুতিনের মতো স্বৈরশাসকদের প্রশংসা করেন। আবার আমাদের মিত্রদের সঙ্গে ঝগড়া বাধান।’