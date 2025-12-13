ট্রাম্প অস্ত্রবিরতির ঘোষণা দিলেও থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার মধ্যে লড়াই চলছে

কম্বোডিয়া সরকার আজ শনিবার দাবি করেছে, থাইল্যান্ড তাদের এলাকায় বোমা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। লড়াইরত দুই দেশ অস্ত্রবিরতিতে সম্মত হয়েছে বলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা দেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মাথায় এমন দাবি করল কম্বোডিয়া।
দীর্ঘদিন ধরে চলা সীমান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের দুই প্রতিবেশী দেশ থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া সম্প্রতি সংঘর্ষে জড়িয়েছে। এ সংঘাতকে কেন্দ্র করে দুই দেশের প্রায় পাঁচ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার মধ্যে ৮০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত এলাকা রয়েছে।
দুই দেশই একে অপরকে নতুন করে সংঘর্ষ শুরু করার জন্য দায়ী করেছে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে কম্বোডিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, ২০২৫ সালের ১৩ ডিসেম্বর থাইল্যান্ডের সেনারা দুটি এফ-১৬ যুদ্ধবিমান ব্যবহার করে বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে সাতটি বোমা ফেলেছেন।
মন্ত্রণালয় আরও বলেছে, থাই সামরিক বিমানগুলো এখনো বোমা হামলা বন্ধ করেনি।
সম্প্রতি দুই দেশের মধ্যে নতুন করে শুরু হওয়া সংঘর্ষে অন্তত ২০ জন নিহত হয়েছেন।
গতকাল শুক্রবার ট্রাম্প ঘোষণা দেন, থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া তাদের সীমান্তে লড়াই বন্ধ করতে সম্মত হয়েছে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে কম্বোডিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, ২০২৫ সালের ১৩ ডিসেম্বর থাইল্যান্ডের সেনারা দুটি এফ-১৬ যুদ্ধবিমান ব্যবহার করে বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে সাতটি বোমা ফেলেছেন।
ট্রাম্প আরও বলেন, ‘নতুন করে শুরু হওয়া উত্তেজনা নিরসনে তিনি থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী অনুতিন চার্নভিরাকুল ও কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হুন মানেতের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। দুই দেশ সন্ধ্যা (শুক্রবার) থেকে সব ধরনের গোলাগুলি বন্ধ করতে এবং জুলাই মাসে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের মধ্যস্থতায় আমার ও তাদের মধ্যে হওয়া শান্তিচুক্তিতে ফিরে যেতে সম্মত হয়েছে।’
ট্রাম্প আরও বলেন, দুই দেশই শান্তির জন্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত আছে। তিনি সহযোগিতার জন্য আনোয়ার ইব্রাহিমকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।
ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনালাপের পর থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী অনুতিন বলেন, বিশ্ব সম্প্রদায়ের এটা ঘোষণা করা উচিত যে কম্বোডিয়া অস্ত্রবিরতি মানবে।
অনুতিন আরও বলেন, যে চুক্তি লঙ্ঘন করেছে, সেই সমস্যার সমাধান করবে। যে লঙ্ঘনের শিকার হয়েছে, সে নয়।
গত জুলাই মাসে থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার মধ্যে পাঁচ দিনের সহিংসতার পর যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও আঞ্চলিক জোট আসিয়ানের সভাপতিত্বকারী দেশ মালয়েশিয়ার মধ্যস্থতায় একটি অস্ত্রবিরতি চুক্তি হয়। গত অক্টোবর মাসে ট্রাম্প থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার মধ্যে একটি যৌথ ঘোষণাকে সমর্থন করেন। তবে সীমান্তে মাইন বিস্ফোরণে থাই সেনারা আহত হওয়ার পরের মাসে থাইল্যান্ড চুক্তি স্থগিত করে।
গত জুলাই মাসে থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার মধ্যে পাঁচ দিনের সহিংসতার পর যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও আঞ্চলিক জোট আসিয়ানের সভাপতিত্বকারী দেশ মালয়েশিয়ার মধ্যস্থতায় একটি অস্ত্রবিরতি চুক্তি হয়। গত অক্টোবর মাসে ট্রাম্প থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার মধ্যে একটি যৌথ ঘোষণাকে সমর্থন করেন। তবে সীমান্তে মাইন বিস্ফোরণে থাই সেনারা আহত হওয়ার পরের মাসে থাইল্যান্ড চুক্তি স্থগিত করে।
ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনে আলাপের পর আজ কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হুন মানেত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে বলেন, কম্বোডিয়া সব সময়ই বিরোধ সমাধানে শান্তিপূর্ণ পথ অনুসরণ করে এসেছে।
থাই প্রধানমন্ত্রী অনুতিন গতকাল থাইল্যান্ডের পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়েছেন। এতে আগামী বছরের শুরুর দিকে সাধারণ নির্বাচন আয়োজনের পথ সুগম হয়েছে।