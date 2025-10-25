নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে আগাম ভোট শুরু হচ্ছে আজ

নিউইয়র্ক নগরের পরবর্তী মেয়র নির্বাচনের আগাম ভোট স্থানীয় সময় আজ শনিবার শুরু হচ্ছে। এবারের নির্বাচনে এগিয়ে আছেন ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী জোহরান মামদানি। তিনি শহরের রাজনীতিতে পরিবর্তন আনতে এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে পারবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
জোহরান ডেমোক্রেটিক দল থেকে মনোনয়ন পেলেও তাঁকে অনেকে বহিরাগত বলেন।
গত জুনে নিউইয়র্ক নগরের মেয়র নির্বাচনের জন্য ডেমোক্রেটিক দলের প্রাইমারিতে অ্যান্ড্রু কুমোর বিরুদ্ধে অভাবনীয় জয় পান রাজ্যের আইনসভার সদস্য জোহরান মামদানি।
জোহরান নিজেকে সমাজতান্ত্রিক বলে পরিচয় দেন, উঠে এসেছেন রাজনীতির অচেনা জগৎ থেকে। ৩৪ বছর বয়সী মামদানি যখন নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছিলেন, তখন তাঁর শীর্ষপ্রার্থী হয়ে ওঠা অসম্ভব মনে হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বিশেষ করে নিউইয়র্কের তরুণ ভোটারদের উচ্ছ্বসিত অংশগ্রহণে তাঁর নির্বাচনী প্রচার দারুণ গতিশীল হয়ে ওঠে।
২০২২ সালে ডেমোক্রেটিক দলের প্রার্থী হিসেবে নিউইয়র্ক নগরীর মেয়র নির্বাচিত হন এরিক। তবে ঘুষ গ্রহণ ও প্রতারণার অভিযোগ ওঠায় এবার তিনি দলীয় প্রার্থী হওয়ার সুযোগ পাননি। পরে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ভোটের লড়াইয়ে নেমেছিলেন।
নির্বাচনী প্রচারে জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের ওপর জোর দিয়ে ভোটারদের মধ্যে সাড়া ফেলেন জোহরান।
রাজ্যের আইনসভায় কুইন্সের এই আইনপ্রণেতা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি মেয়র নির্বাচিত হলে নিউইয়র্কের ২০ লাখ বাসিন্দার জন্য বাড়িভাড়া স্থির করে দেবেন।
এবারের নির্বাচনে আগাম ভোট শুরুর আগে সর্বশেষ চমক ছিল বর্তমান মেয়র এরিক অ্যাডামসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ানো। গত ২৮ সেপ্টেম্বর তিনি সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন। সে সময় কারও প্রতি সমর্থন না জানালেও পরে জোহরানের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যান্ড্রু কুমোর পক্ষে নিজের সমর্থন জানান তিনি।
৬৭ বছর বয়সী সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমো স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী। রিপাবলিকান দলের প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়া।
এটা সম্ভব, তবে এর ফলে কুমো মামদানিকে ধরে ফেলবেন এমনটা হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম।লিংকন মিচেল, কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক
আজ শনিবার থেকে আগামী ২ নভেম্বর পর্যন্ত নিউইয়র্কবাসী আগাম ভোট দিতে পারবেন। মূল ভোট হবে ৪ নভেম্বর। নতুন মেয়র আগামী বছরের শুরুতে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।
ভোট শুরুর আগে ২২ ও ২৩ অক্টোবর সর্বশেষ জরিপ হয়। সেখানে দেখা যায়, মামদানির পক্ষে সমর্থন ৪৭ শতাংশ। তিনি কুমোর চেয়ে ১৮ পয়েন্টে এগিয়ে আছেন। রিপাবলিকান প্রার্থী ৭১ বছর বয়সী কার্টিস স্লিওয়ার পক্ষে রয়েছে ১৬ শতাংশ সমর্থন।
গত বৃহস্পতিবার কুমোকে পাশে নিয়ে বর্তমান মেয়র অ্যাডামস ডেমোক্র্যাট প্রার্থীকে উদ্দেশ করে বলেন, ‘আপনি বাড়িভাড়া স্থির রাখতে পারবেন না, তবু মানুষকে বলছেন যে পারবেন। আমরা একজন প্রতারক বিক্রেতার সঙ্গে লড়াই করছি।’
একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে অ্যাডামসের কুমোকে সমর্থন জানানো ভোটে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে, তা বোঝা যাচ্ছে না।
এ নিয়ে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক লিংকন মিচেল বলেন, এটা সম্ভব, তবে সম্ভাবনা খুব ক্ষীণ। কারণ, সাবেক গভর্নরের ‘কঠিন ভাবমূর্তি’ ভাবটা আরেক সময়কালের পরিচয় বহন করে, যা বর্তমান সময়ের সঙ্গে মানানসই নয়।