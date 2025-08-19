হঠাৎ অবসরে যাওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করলেন মার্কিন বিমানবাহিনীর প্রধান

যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহিনীর প্রধান জেনারেল ডেভিড অলভিন হঠাৎ অবসরে যাওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন। অলভিন বলেন, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে তিনি অবসর নেওয়ার কথা ভেবেছেন। তবে কী কারণে অবসর নেবেন, তা জানাননি সশস্ত্র বাহিনীর এ শীর্ষ কর্মকর্তা।
গতকাল সোমবার জেনারেল ডেভিড অলভিনের অবসরে যাওয়ার এ ঘোষণা ছিল অপ্রত্যাশিত। সাধারণত চার বছরের জন্য বিমানবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হন। কিন্তু আগামী কয়েক মাসের মধ্যে অবসর নিলে তাঁর দায়িত্ব পালনের সময় দাঁড়াবে দুই বছর।
অলভিন এক বিবৃতিতে বলেন, ‘বিমানবাহিনীর ২৩তম প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ। আমাদের বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আমার ওপর আস্থা রাখায় আমি (বিমানবাহিনী) মন্ত্রী ট্রয় ই মিঙ্ক, প্রতিরক্ষামন্ত্রী হেগসেথ ও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রতি কৃতজ্ঞ।’ অলভিন বলেন, সম্ভবত ১ নভেম্বরের মধ্যে তিনি অবসর নেবেন।
অলভিন নিজে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নাকি প্রতিরক্ষা দপ্তরের শীর্ষ কর্মকর্তারা, যেমন প্রতিরক্ষামন্ত্রী হেগসেথ অবসর নিতে বলেছেন—তা স্পষ্ট নয়। এ নিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।
চলতি বছরের জানুয়ারিতে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে হেগসেথ বেশ কয়েকজন জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন জয়েন্ট চিফস অব স্টাফের চেয়ারম্যান, মার্কিন নৌবাহিনীর প্রধান এবং সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর প্রধান আইনি কর্মকর্তা।