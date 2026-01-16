বিশ্বব্যবস্থা এক বছরেই ওলট–পালট করে দিয়েছেন ট্রাম্প

ডোনাল্ড ট্রাম্প গত বছরের শুরুতে দ্বিতীয় মেয়াদে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেন। এর পর থেকে এক বছরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী স্থিতিশীল বিশ্বব্যবস্থাকে কার্যত তছনছ করে দিয়েছেন তিনি। তাঁর নেওয়া একের পর এক আগ্রাসী পদক্ষেপ বিশ্বরাজনীতিকে এমন এক অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিয়েছে, যা আগে কখনো দেখা যায়নি। ট্রাম্পের মেয়াদ শেষ হতে হতে বিশ্ব হয়তো সম্পূর্ণ অচেনা এক রূপ ধারণ করবে।
আগামী জুনে ৮০ বছরে পদার্পণ করতে যাওয়া এই রিপাবলিকান নেতা নতুন বছরের শুরু থেকেই যুদ্ধংদেহী মনোভাবে অবতীর্ণ হয়েছেন। ৩ জানুয়ারি তেলসমৃদ্ধ দেশ ভেনেজুয়েলায় তাঁর নির্দেশে সামরিক অভিযান চালানো হয়। এতে শতাধিক মানুষ নিহত হন। দেশটির বামপন্থী প্রেসিডেন্ট ও যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের শত্রু নিকোলা মাদুরোকে তুলে নিয়ে যায় মার্কিন বিশেষ বাহিনী।
ভেনেজুয়েলায় অভিযানের পর থেকে শত্রুমিত্র–নির্বিশেষে সবার বিরুদ্ধেই শক্তি প্রয়োগের হুমকি দিচ্ছেন ট্রাম্প। তিনি আবারও ন্যাটোর সদস্যদেশ ডেনমার্কের কাছ থেকে গ্রিনল্যান্ড দখল করার দাবি তুলেছেন। ইরানে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ দমনে কড়াকড়ি শুরু হলে সেখানেও হামলার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এমনকি প্রতিবেশী দেশ মেক্সিকো ও কলম্বিয়াতেও সামরিক হস্তক্ষেপের চিন্তা করছেন বলে মাঝেমধ্যে ইঙ্গিত দিয়েছেন। পরে অবশ্য ওই দুই দেশের প্রেসিডেন্টদের সঙ্গে কথা বলা পর তাঁর এ মনোভাবে পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয়েছে। ট্রাম্পের সমর্থকেরা বলছেন, তিনি নিজের অনুকূলে কোনো ফলাফল পাওয়ার আগপর্যন্ত কোনো কূটনৈতিক সমাধানের পথে হাঁটেন না।
ট্রাম্প ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ বা সবার আগে যুক্তরাষ্ট্র রূপকল্প বাস্তবায়নে রাষ্ট্র পরিচালনার চিরাচরিত পদ্ধতিগুলো ভেঙে ‘একলা চলো’ নীতি গ্রহণ করেছেন। এ ধারাবাহিকতায় সবশেষ জাতিসংঘের সংস্থাসহ ডজনখানেক আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নেন তিনি। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও ট্রাম্পের এ পদক্ষেপকে সমর্থন করে বলেছেন, অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা এখন শুধু বিশ্বায়নবাদীদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে।
শুধু দেশের বাইরে নয়, ভেতরেও ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে দমন-পীড়ন চালানোর অভিযোগ উঠেছে। তাঁর প্রশাসন সম্প্রতি মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের নেতৃত্বে মিনিয়াপোলিসে অভিবাসনবিরোধী অভিযান চালায়। সেখানে এক অভিবাসন কর্মকর্তা রেনি গুড (৩৭) নামের এক নারীকে গুলি করে হত্যা করেন। এ ঘটনায় ট্রাম্প কিংবা তাঁর প্রশাসন লোকদেখানো সহানুভূতিও দেখায়নি, উল্টো দমন-পীড়নের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে।
অতীতের মার্কিন প্রেসিডেন্টদের সঙ্গে ট্রাম্পের মূল পার্থক্য হলো, তিনি কোনো আদর্শ বা গণতন্ত্র রক্ষার ভানটুকুও করেন না।
হোয়াইট হাউসের ডেপুটি চিফ অব স্টাফ এবং ট্রাম্পের অভিবাসনবিরোধী নীতির রূপকার স্টিফেন মিলার সিএনএনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, বাস্তব পৃথিবী চলে শক্তি ও ক্ষমতা দিয়ে। এখন আর আন্তর্জাতিক সৌজন্য দেখানোর সময় নেই।
পর্যবেক্ষকেরা বলছেন, অতীতের মার্কিন প্রেসিডেন্টদের সঙ্গে ট্রাম্পের মূল পার্থক্য হলো, তিনি কোনো আদর্শ বা গণতন্ত্র রক্ষার ভানটুকুও করেন না, যেমন ভেনেজুয়েলায় গণতন্ত্র ফেরানোর চেয়ে দেশটির তেলের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেওয়াকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছেন তিনি।
ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ সতর্ক করে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের এ নীতি ‘নব্য উপনিবেশবাদ’ ও ‘সাম্রাজ্যবাদের’ নতুন যুগের সূচনা করতে পারে। তাঁর মতে, যুক্তরাষ্ট্র নিজের তৈরি আন্তর্জাতিক নিয়মগুলো নিজেই ভেঙে ফেলছে।
ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশনের বিশেষজ্ঞ মেলানি সিসন মনে করেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সেই চেনা বিশ্বব্যবস্থা আর ফিরে আসার সম্ভাবনা কম। ট্রাম্প বিশ্বরাজনীতিতে যে পরিবর্তন আনছেন, তা দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং অন্য শক্তিগুলোও এখন শুধু নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে ব্যস্ত থাকবে।
তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক যুক্তরাষ্ট্রের এক মিত্রদেশের কূটনীতিকের মতে, বিশ্বব্যবস্থা যে আগে থেকেই ভেঙে পড়েছিল, ট্রাম্প সেটাই আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন মাত্র।