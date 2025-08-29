কমলা হ্যারিসের নিরাপত্তা সুবিধা বাতিল করলেন ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ২০২৪ সালের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিসের সিক্রেট সার্ভিস নিরাপত্তা সুবিধা বাতিল করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আজ শুক্রবার হোয়াইট হাউসের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্টরা সাধারণত পদ ছাড়ার পর ছয় মাস পর্যন্ত সিক্রেট সার্ভিসের নিরাপত্তা পান। হোয়াইট হাউসের ওই কর্মকর্তা বলেন, গত জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন দায়িত্ব ছাড়ার আগে হ্যারিসের নিরাপত্তা সুবিধা বাড়িয়ে ২০২৬ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত করেছিলেন।
নিজের স্মৃতিকথা ‘১০৭ ডেইজ’ নিয়ে সেপ্টেম্বর মাসে ১৫ শহরে প্রচার অভিযানে নামবেন হ্যারিস। নিজের অসফল প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী প্রচারণার অভিজ্ঞতা নিয়ে এই স্মৃতিকথা লেখা হয়েছে। নির্বচনী লড়াইয়ে ট্রাম্পের কাছে বড় ধাক্কা খাওয়ার পর বাইডেন প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেন। পরবর্তী ১০৭ দিন ডেমোক্র্যাটদের মনোনীত প্রার্থী ছিলেন কমলা। শেষ পর্যন্ত ট্রাম্পের কাছেই পরাজিত হন তিনি।
হোয়াইট হাউসের ওই কর্মকর্তা বলেছেন, গত বৃহস্পতিবার একটি চিঠির মাধ্যমে হ্যারিসকে বিষয়টি জানানো হয়। সেখানে বলা হয়, ১ সেপ্টেম্বর থেকে অতিরিক্ত এই নিরাপত্তা সুবিধা বাতিল করা হচ্ছে।
এ বিষয়ে হ্যারিসের জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা কিয়ার্স্টেন অ্যালেন বলেন, ‘ভাইস প্রেসিডেন্ট (সাবেক) যুক্তরাষ্ট্রের সিক্রেট সার্ভিসের পেশাদারত্ব, নিবেদিতভাবে দায়িত্ব পালন এবং নিরাপত্তার অটল প্রতিশ্রুতির জন্য কৃতজ্ঞ।’
২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পের কাছে পরাজিত হলেও ২০২৮ সালে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেননি কমলা। তিনি ২০২৬ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর পদে প্রার্থী হবেন না বলে গত ৩০ জুলাই ঘোষণা দেন।
শুধু হ্যারিসই নন, ট্রাম্প আরও অনেকের ফেডারেল নিরাপত্তা সুবিধা বাতিল করেছেন। তাঁদের মধ্যে ট্রাম্পের সমালোচক ও সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোল্টনও আছেন। গত মার্চে বাইডেনের সন্তান হান্টার বাইডেন ও অ্যাশলে বাইডেনের নিরাপত্তা সুবিধাও বাতিল করা হয়।