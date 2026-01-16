যুক্তরাষ্ট্রের মিনিয়াপোলিসে রেনি নিকোল গুডকে হত্যা ও অভিবাসন কড়াকড়ির বিরুদ্ধে গতকাল বিক্ষোভ মিছিল করেন হাজারো মানুষ। ১০ জানুয়ারি ২০২৬
যুক্তরাষ্ট্রের মিনিয়াপোলিসে রেনি নিকোল গুডকে হত্যা ও অভিবাসন কড়াকড়ির বিরুদ্ধে গতকাল বিক্ষোভ মিছিল করেন হাজারো মানুষ। ১০ জানুয়ারি ২০২৬
যুক্তরাষ্ট্র

ট্রাম্পের কঠোর অভিবাসন নীতি নিয়ে খোদ রিপাবলিকানরাই বিভক্ত: জরিপ

রয়টার্স

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কট্টর অভিবাসন নীতি ও ধরপাকড় অভিযান নিয়ে খোদ তাঁর নিজের দল রিপাবলিকান পার্টির ভেতরেই বিভক্তি দেখা দিয়েছে। সাম্প্রতিক অভিযানে এক নারী নিহতের ঘটনা এবং নিয়মিত সহিংসতার জেরে জনমনে উদ্বেগ বাড়ছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স ও ইপসোসের যৌথ জনমত জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে। এই জরিপে ১ হাজার ২১৭ জন মার্কিন নাগরিক অংশ নিয়েছেন।

জরিপের ফলাফল অনুযায়ী ট্রাম্পের অন্ধ সমর্থক হিসেবে পরিচিত রিপাবলিকানদের একটি বড় অংশই এখন অভিবাসন কর্মকর্তাদের অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের বিষয়ে সতর্ক অবস্থানে আছেন। বিশেষ করে মিনিয়াপোলিসে রেনি নিকোল গুড (৩৭) নামের এক নারী নিহতের ঘটনায় খোদ ট্রাম্পশিবিরে অস্বস্তি তৈরি হয়েছে।

জরিপে অংশগ্রহণকারী রিপাবলিকানদের ৫৯ শতাংশ মনে করেন, গ্রেপ্তার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনে কর্মকর্তাদের বল প্রয়োগ করা উচিত। তবে ৩৯ শতাংশ রিপাবলিকান ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তাঁদের মতে, কর্মকর্তাদের উচিত মানুষের জীবন ও শারীরিক ক্ষতির ঝুঁকি কমানো। অন্যদিকে ডেমোক্র্যাটরা এ বিষয়ে প্রায় এককাট্টা। দলটির ৯৬ শতাংশ সমর্থকই যেকোনো ধরনের সহিংসতা এড়ানোর পক্ষে মত দিয়েছেন।

Also read:ট্রাম্পের সমর্থন নেমে এসেছে ৩৯ শতাংশে, অর্থনীতি নিয়ে অসন্তুষ্টি: রয়টার্স/ইপসোসের জরিপ

গত বছর দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর এখন ট্রাম্পের অভিবাসন নীতির জনপ্রিয়তা সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমেছে। জরিপে দেখা গেছে, অভিবাসন নিয়ে ট্রাম্পের পদক্ষেপের প্রতি জনসমর্থন কমে ৪০ শতাংশে নেমেছে, গত ফেব্রুয়ারিতেও যা ছিল ৫০ শতাংশ। ট্রাম্পের সামগ্রিক গ্রহণযোগ্যতাও (অ্যাপ্রুভাল রেটিং) আগের চেয়ে কমে এখন ৪১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

Also read:যুক্তরাষ্ট্রের মিনিয়াপোলিসে অভিবাসনবিরোধী অভিযানের সময় গুলি, নারী নিহত

৭ জানুয়ারি মিনিয়াপোলিসে ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) কর্মকর্তার গুলিতে রেনি গুড নিহত হওয়ার পর থেকেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়। বিক্ষোভের মধ্যেই গত বুধবার রাতে ভেনেজুয়েলার এক নাগরিককে গ্রেপ্তারের সময় তাঁর পায়ে গুলি ছুড়েছেন এক ফেডারেল এজেন্ট।

Also read:অভিবাসন দমন অভিযান: ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের মামলা
আরও পড়ুন