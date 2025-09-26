ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশে টিকটক বিক্রির পরিকল্পনা

চীনের মালিকানাধীন ভিডিও শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম টিকটকের যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক কার্যক্রম বিক্রির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সই করা এক নির্বাহী আদেশে এ–সংক্রান্ত পরিকল্পনার কথা জানানো হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন বিনিয়োগকারীদের কাছে টিকটক বিক্রি করা হবে।
বৃহস্পতিবার ওই নির্বাহী আদেশে সই করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। পরে দেশটির ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স জানান, চীন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের মালিকানায় আসার পর টিকটকের মূল্য নির্ধারণ করা হবে ১ হাজার ৪০০ কোটি (১৪ বিলিয়ন) ডলার। যদিও বিশ্লেষকেরা যেমনটি ধারণা করছিলেন, তার থেকে এই মূল্য বেশ কম।
টিকটক বিক্রির লক্ষ্যে একটি আইন কার্যকরের সময় ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প। ওই আইন অনুযায়ী, চীনা মালিকেরা টিকটক বিক্রি নিয়ে আপত্তি জানালে নিষিদ্ধ করা হবে প্ল্যাটফর্মটি। এরই মধ্যে টিকটকের যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক কার্যক্রমকে এর বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্ম থেকে আলাদা করা, বিনিয়োগকারী সংগ্রহ করা এবং চীন সরকারের অনুমোদন পাওয়ার চেষ্টা চলবে।
টিকটক বিক্রির পরিকল্পনায় চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের অনুমোদনের ইঙ্গিত দিয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, ‘আমি প্রেসিডেন্ট সির সঙ্গে কথা বলেছিলাম। আমাদের মধ্যে ভালো আলোচনা হয়েছিল। আমরা কী করছি, তা তাঁকে জানিয়েছিলাম। তিনি এই পরিকল্পনা এগিয়ে নিতে বলেছিলেন।’
অপর দিকে শুক্রবার এক সংবাদ সম্মেলনে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র গুও জিয়াকুন বলেছেন, ‘আমরা আশা করি, যুক্তরাষ্ট্রে যেসব চীনা প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগ করছে, তাদের জন্য মার্কিন সরকার একটি উন্মুক্ত, ন্যায়সঙ্গত ও বৈষম্যহীন ব্যবসায়িক পরিবেশ নিশ্চিত করবে।’ তবে ট্রাম্পের পরিকল্পনা নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করেনি টিকটক।
যুক্তরাষ্ট্রে টিকটকের ১৭ কোটি ব্যবহারকারী রয়েছেন। গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এই প্ল্যাটফর্ম তাঁকে জয় পেতে সহায়তা করেছিল বলে উল্লেখ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তাঁর নিজের ব্যক্তিগত টিকটক অ্যাকাউন্টে দেড় কোটি অনুসারী রয়েছে। এ সবকিছু যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে পরিচালনা করতে চান ট্রাম্প।
টিকটকের ক্রেতা কে হতে পারে, তারও একটি ধারণা দিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ডেল টেকনোলজিসের প্রধান নির্বাহী রুপার্ট মারডক সম্ভাব্য চার থেকে পাঁচজন বিনিয়োগকারীর একজন হতে পারেন। মারডক ফক্স নিউজের মালিক প্রতিষ্ঠান ফক্স কর্প এবং সংবাদপত্র প্রকাশক নিউজ কর্পের ইমেরিটাস চেয়ারম্যান। দ্য গার্ডিয়ান জানিয়েছে, আবুধাবির রাজপরিবার টিকটকের যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায় অংশীদার হতে যাচ্ছে।