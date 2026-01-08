ডোনাল্ড ট্রাম্প
ডোনাল্ড ট্রাম্প
যুক্তরাষ্ট্র

মধ্যবর্তী নির্বাচনে না জিতলে আমাকে অভিশংসিত করা হবে, কেন এমন শঙ্কার কথা বললেন ট্রাম্প

রয়টার্স ওয়াশিংটন

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানদের জিততেই হবে, নতুবা ডেমোক্র্যাটরা তাঁকে অভিশংসনের মুখে ফেলবেন—রিপাবলিকান আইনপ্রণেতাদের উদ্দেশে গত মঙ্গলবার এমন শঙ্কা প্রকাশ করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

চলতি বছরের নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। মধ্যবর্তী নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের সব আসনে এবং উচ্চকক্ষ সিনেটের এক-তৃতীয়াংশ আসনে ভোট হবে।

গত মঙ্গলবার ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউসের কেনেডি সেন্টারে রিপাবলিকান আইনপ্রণেতাদের সঙ্গে এক বৈঠকে ট্রাম্প বলেন, ‘আপনাদের মধ্যবর্তী নির্বাচন জিততেই হবে। কারণ, আমরা যদি মধ্যবর্তী নির্বাচনে না জিতি, তাহলে—আমি বলতে চাইছি—ওরা আমাকে অভিশংসনের জন্য কোনো না কোনো কারণ খুঁজে নেবে। আমি অভিশংসিত হব।’

মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদে বর্তমানে ট্রাম্পের দল রিপাবলিকান পার্টি সামান্য ব্যবধানে সংখ্যাগরিষ্ঠ। নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে যদি রিপাবলিকান পার্টি এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রাখতে না পারে, তবে নিজের লক্ষ্য পূরণে ট্রাম্প বাধাগ্রস্ত হতে পারেন। এমনকি তাঁকে কংগ্রেসের তদন্তের মুখেও পড়তে হতে পারে।

এ জন্য ট্রাম্প রিপাবলিকানদের নিজেদের মতভেদ দূরে ঠেলে নারী, স্বাস্থ্যসেবা ও নির্বাচনের স্বচ্ছতাসংক্রান্ত তাঁর নীতি মার্কিন ভোটারদের কাছে উপস্থাপন করার পরামর্শ দিয়েছেন। তবে মার্কিন ভোটাররা জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের ওপর বেশ ক্ষুব্ধ।

ট্রাম্প বলেন, ‘তারা বলে, যখন আপনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জিতবেন, মধ্যবর্তী নির্বাচনে আপনি হেরে যাবেন। জনগণের মনের ভেতর আসলে কী চলছে, সেটা যদি কেউ আমাকে বোঝাতে পারতেন।’

Also read:মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচন থেকে জানা গেল যে ৫ বিষয়

রিপাবলিকান আইনপ্রণেতাদের সঙ্গে ওই বৈঠকে ট্রাম্প প্রায় ৮৪ মিনিট বক্তৃতা করেন। সেদিন বক্তৃতায় তিনি বেশ কয়েকটি ভুল তথ্যের উল্লেখ করেন। যেমন তিনি বলেছেন, ওয়াশিংটনে সাত মাস ধরে কোনো হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেনি। বাস্তবে ওয়াশিংটন পুলিশ নতুন বছরের আগের দিন সন্ধ্যায়ও একটি খুনের ঘটনার কথা উল্লেখ করেছে। বলেছে, ২০২৫ সালে সেখানে মোট ১২৭টি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।
ট্রাম্প এদিন আরও বলেন, ‘আমি এখন বেশি গলফ খেলতে পারি না।’ অথচ তিনি রোববারও গলফ খেলেছেন। তিনি নিয়মিত গলফ খেলে চলেছেন।

Also read:মোদি আমাকে বলেছিলেন, ‘স্যার, আমি কি আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে পারি’: ট্রাম্প
আরও পড়ুন