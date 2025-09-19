তাঁর বিরোধী টিভি নেটওয়ার্কের লাইসেন্স ‘বাতিল’ করা উচিত: ট্রাম্প

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, কিছু টিভি নেটওয়ার্কের লাইসেন্স ‘বাতিল হওয়া’ উচিত। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সম্প্রচার নিয়ন্ত্রক সংস্থার পদক্ষেপের প্রতিও সমর্থন জানিয়েছেন। গভীর রাতের টিভি শোর উপস্থাপক জিমি কিমেলকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করাকে কেন্দ্র করে সংস্থাটি নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে।
গত সপ্তাহে ইউটাহ অঙ্গরাজ্যে রক্ষণশীল প্রভাবশালী ব্যক্তি চার্লি কার্কের হত্যাকাণ্ড নিয়ে মন্তব্য করার পর এবিসি ‘অনির্দিষ্টকালের জন্য’ এই কমেডিয়ানের অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেয়। তাঁকেও সাময়িকভাবে সরিয়ে দেওয়া হয়।
কিমেল তাঁর মন্তব্যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, সন্দেহভাজন হত্যাকারী ট্রাম্পের সমর্থক ছিলেন। তবে কর্মকর্তারা বলেছেন, হত্যাকারী ‘বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী’ ছিলেন।
ট্রাম্পের নিযুক্ত ব্যক্তির নেতৃত্বে থাকা ফেডারেল কমিউনিকেশনস কমিশন (এফসিসি) শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দিলে এবিসি অনুষ্ঠানটি বন্ধ করে দেয়। এ ঘটনার পর উদ্বেগ তৈরি হয়েছে, ট্রাম্প প্রশাসন তাদের সমালোচকদের বাক্স্বাধীনতা খর্ব করছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার যুক্তরাজ্য সফর শেষে দেশে ফেরার সময় এয়ারফোর্স ওয়ানে ট্রাম্প সাংবাদিকদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেন।
প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘আমি কোথাও পড়েছি, টিভি নেটওয়ার্কগুলো ৯৭ শতাংশ আমার বিরুদ্ধে, আবারও বলছি, ৯৭ শতাংশ নেতিবাচক। তবুও আমি জিতেছি এবং সহজে (গত বছরের নির্বাচনে) জিতেছি।’
ট্রাম্প বলেন, ‘তারা শুধু আমাকে খারাপভাবে প্রচার করে এবং খারাপ সংবাদ দেয়। আমি বলতে চাচ্ছি, তারা একটি লাইসেন্স পাচ্ছে। আমার মনে হয়, তাদের লাইসেন্স হয়তো কেড়ে নেওয়া উচিত।’
গত সোমবার তাঁর অনুষ্ঠানে ৫৭ বছর বয়সী কিমেল বলেছিলেন, মাগা গ্যাং (এমএজিএ) চার্লি কার্কের হত্যাকারী হিসেবে অভিযুক্ত এই ছেলেকে অন্য কারও লোক হিসেবে প্রমাণ করতে মরিয়া চেষ্টা করছে। তারা এ থেকে রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করছে।
৩১ বছর বয়সী রাজনৈতিক আস্থাভাজন ব্যক্তির মৃত্যুতে ট্রাম্পের প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে ‘চার বছর বয়সী একটি শিশুর গোল্ডফিশ হারানোর শোক’–এর তুলনা করেন কিমেল।
কিমেল অবশ্য এই হামলার নিন্দা জানিয়েছেন এবং গুলি চালানোর পরপরই কার্কের পরিবারের প্রতি ‘ভালোবাসা’ জানিয়েছেন।
এফসিসির চেয়ারম্যান ব্রেন্ডন কার কিমেলের আচরণকে ‘সবচেয়ে জঘন্য কাজ’ বলে অভিহিত করে বলেছেন, ডিজনির মালিকানাধীন এবিসির মতো সংস্থাগুলোকে ‘আচরণ পরিবর্তন করার এবং ব্যবস্থা নেওয়ার উপায় খুঁজে বের করতে হবে’ অথবা এফসিসিকে আরও ব্যবস্থা নিতে হবে।’
গতকাল বৃহস্পতিবার ফক্স নিউজকে ব্রেন্ডন কার বলেন, ‘আমরা এই সম্প্রচারকারীদের জনগণের স্বার্থে দায়বদ্ধ রাখব এবং সম্প্রচারকারীরা যদি এই সহজ সমাধান পছন্দ না করেন, তবে তাঁদের লাইসেন্স এফসিসির কাছে ফিরিয়ে দিতে হতে পারে।’
এবিসির মতো বড় বড় টিভি নেটওয়ার্কের পাশাপাশি স্থানীয় স্টেশন, যাঁরা তাদের অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে, তাদের ওপর এফসিসির নিয়ন্ত্রক ক্ষমতা রয়েছে। স্থানীয় স্টেশনগুলোর মালিকেরাও অনুষ্ঠান প্রচার করতে অস্বীকার করে বড় নেটওয়ার্ককে প্রভাবিত করতে পারেন।
আমেরিকার অন্যতম বৃহত্তম টিভি স্টেশন মালিক নেক্সস্টার মিডিয়া ঘোষণা করেছে, কিমেলের মন্তব্য ‘আপত্তিকর ও সংবেদনশীল’ হওয়ায় তারা ‘অদূর ভবিষ্যতে’ তাঁর শো প্রচার করবে না। এর কিছুক্ষণ পরেই কিমেলকে বরখাস্তের ঘোষণা আসে।
ব্রেন্ডন কার নেক্সস্টারের প্রশংসা করে আশা প্রকাশ করেছেন, অন্যান্য সম্প্রচারকারীও তাদের পথ অনুসরণ করবে। নেক্সস্টার বর্তমানে টেগনা নামের আরেকটি মিডিয়া কোম্পানির সঙ্গে ৬২০ কোটি ডলারে একীভূতকরণের জন্য এফসিসির অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।
যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম এবিসি অ্যাফিলিয়েট গ্রুপ সিনক্লেয়ার বলেছে, শুক্রবার জিমি কিমেল লাইভ অনুষ্ঠানের সময়ে তাঁরা কার্কের স্মরণে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান সম্প্রচার করবে।
১০ সেপ্টেম্বর ইউটাহ ভ্যালি ইউনিভার্সিটিতে বক্তৃতা দেওয়ার সময় গুলিতে কার্ক নিহত হন। গত মঙ্গলবার ২২ বছর বয়সী এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ডের গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে। আইনজীবীরা বলছেন, তাঁরা ওই তরুণের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের আবেদন করবেন।
আইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাক্স্বাধীনতাকে রক্ষাকারী মার্কিন সংবিধানের প্রথম সংশোধনী রাজনৈতিক মতবিরোধের কারণে এফসিসির জন্য লাইসেন্স বাতিলের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে উঠতে পারে।
তবে ‘জিমি কিমেল লাইভ’–এর সাবেক লেখক জো স্ট্রাজুলো বিবিসিকে বলেছেন, লেখকদের কক্ষে ভয়ের পরিবেশ বিরাজ করছে। তিনি বলেন, তাঁদের চাকরি হারানোর হুমকি রয়েছে। এখনো কেউ ঠিক জানেন না কী ঘটছে এবং তাঁরা পর্দার আড়ালে বিষয়গুলো সমাধানের চেষ্টা করছেন।
কিমেলের বরখাস্তের নিন্দা জানিয়েছেন বিশিষ্ট লেখক, অভিনেতা ও ডেমোক্র্যাট নেতারা।
সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বলেন, ট্রাম্প প্রশাসন ‘গণমাধ্যমগুলোকে তাদের অপছন্দের সাংবাদিক এবং বিশ্লেষকদের মুখ বন্ধ করতে বা বরখাস্ত করতে নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়মিত হুমকি দিচ্ছে। এভাবে লাইসেন্স বাতিলের সংস্কৃতিকে নতুন ও বিপজ্জনক স্তরে নিয়ে গেছে।’
দ্য ডেইলি শোর একটি বিশেষ পর্বে কমেডিয়ান জন স্টুয়ার্ট বর্তমান প্রশাসনের অধীন বাক্স্বাধীনতা খর্বের বিষয়টি নিয়ে ব্যঙ্গ করেন।
স্টুয়ার্ট নিজেকে একজন ‘দেশপ্রেমী উপস্থাপক’ এবং তাঁর অনুষ্ঠানকে ‘প্রশাসনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ’ বলে বর্ণনা করেন। এরপর তিনি ট্রাম্পকে ‘প্রিয় নেতা’ হিসেবে উল্লেখ করেন, যিনি ‘তাঁর কিংবদন্তিতুল্য উষ্ণতা ও উজ্জ্বলতা দিয়ে ইংল্যান্ডকে ধন্য করেছেন।"
অনুষ্ঠানের পরবর্তী অংশে স্টুয়ার্ট মারিয়া রেসার সাক্ষাৎকার নেন, যিনি ফিলিপাইনের সাবেক প্রেসিডেন্ট রদ্রিগো দুতের্তের অধীন বাক্স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য লড়াইয়ের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২১ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।
রেসা বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রে যা ঘটছে তা ফিলিপাইনে যা ঘটেছিল, তার অনুরূপ। এটি একই সঙ্গে পুরোনো স্মৃতি মনে করিয়ে দিচ্ছে এবং মানসিক আঘাত দিচ্ছে।’
রেসা আরও বলেন, মার্কিনরা ক্ষুব্ধ–হতবাক। যদি আপনারা নিজেদের অধিকার রক্ষায় এগিয়ে না আসেন, তবে আপনারা তা হারাবেন এবং তা পুনরুদ্ধার করা আরও অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।
অভিনেতা বেন স্টিলার বলেন, কিমেলের সঙ্গে যা হয়েছে তা মোটেই ‘ঠিক নয়’। অন্যদিকে হ্যাকস তারকা জিন স্মার্ট বলেন, তিনি ‘এই শো বাতিলের ঘটনায় আতঙ্কিত।’
সিবিএসের শো-তে স্টিফেন কোলবার্ট বলেন, ‘এটি নির্লজ্জ সেন্সরশিপ। একজন স্বৈরাচারকে এক ইঞ্চিও ছাড় দেওয়া যায় না।’