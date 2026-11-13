আরও এক নারী কর্মীর সঙ্গে ‘ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক’ ছিল এনভিডিয়ার নির্বাহী হুয়াংয়ের

বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান এনভিডিয়ার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার (সিইও) পদ থেকে পদত্যাগ করা জেনসেন হুয়াংয়ের সঙ্গে তাঁর প্রতিষ্ঠানের আরও এক নারী কর্মীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত দুই ব্যক্তি রয়টার্সকে এ তথ্য জানিয়েছেন।
এর আগে আরও দুই নারীর সঙ্গে হুয়াংয়ের বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের খবর প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁরা হলেন ব্যবসায়ী অ্যালিস হুয়াং ও এনভিডিয়ার স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট কিম্বারলি পাওয়েল। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর অভিযোগ, অ্যালিস চীনের গুপ্তচর হিসেবে কাজ করতেন।
৬৩ বছর বয়সী হুয়াং বিবাহিত। অ্যালিস হুয়াংয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের খবর প্রকাশের পর পদত্যাগের জন্য তাঁর ওপর চাপ বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত গতকাল এনভিডিয়ার প্রধান নির্বাহীর পদ ছাড়েন তিনি।
রয়টার্স ওই তৃতীয় নারীর নাম প্রকাশ করেনি। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও সফল হয়নি সংবাদমাধ্যমটি। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে রাজি হয়নি এনভিডিয়া। জেনসেন হুয়াং, কিম্বারলি পাওয়েল এবং এনভিডিয়ার পরিচালনা পর্ষদের একজন প্রতিনিধির কাছ থেকেও মন্তব্য পাওয়া যায়নি। অ্যালিস হুয়াংয়ের সঙ্গেও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।
৮ নভেম্বর এক বিবৃতিতে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের কথা স্বীকার করেছিলেন জেনসেন হুয়াং। তবে বিবৃতিতে কোনো নারীর নাম উল্লেখ করেননি তিনি। অ্যালিস হুয়াংয়ের সঙ্গে সম্পর্কের খবর প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি ওই বিবৃতি দিয়েছিলেন।
৬৩ বছর বয়সী জেনসেন হুয়াং বিবাহিত। অ্যালিস হুয়াংয়ের সঙ্গে সম্পর্কের খবর প্রকাশের পর পদত্যাগের জন্য তাঁর ওপর চাপ বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত গতকাল বৃহস্পতিবার এনভিডিয়ার প্রধান নির্বাহীর পদ ছাড়েন তিনি।
এমন পরিস্থিতিতে নতুন সিইও খুঁজছে এনভিডিয়া। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা কোলেট ক্রেসকে অন্তর্বর্তী সিইও নিয়োগ দিয়েছে পরিচালনা পর্ষদ। নতুন সিইও হিসেবে প্রতিষ্ঠানের ভেতরের ও বাইরের সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম বিবেচনা করছে পর্ষদ।
এর আগে চলতি মাসের শুরুতে হুয়াং বিদেশি কোনো গোয়েন্দা সংস্থার তৎপরতার লক্ষ্যবস্তু হয়েছিলেন কি না, তা তদন্তের সিদ্ধান্ত নেয় এনভিডিয়ার পরিচালনা পর্ষদ।