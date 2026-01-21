ট্রাম্পের অভিবাসন নীতির প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রের শহরে শহরে বিক্ষোভ

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন নীতির বিরোধিতা করে গতকাল মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহর ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করেছেন হাজারো শ্রমিক ও শিক্ষার্থী। ২০২৬ সালের ২০ জানুয়ারি ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের প্রথম বর্ষপূর্তিতে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হয়।
সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোয় মিনিয়াপোলিসে এক ফেডারেল এজেন্টের গুলিতে ৩৭ বছর বয়সী রেনি গুড নামে এক মার্কিন নারী নিহত হওয়ার ঘটনায় জনমনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া একজন মার্কিন নাগরিককে তাঁর গাড়ি থেকে জোরপূর্বক বের করে দেওয়ার ঘটনাও এই বিক্ষোভের নেপথ্যে কাজ করেছে।
ওয়াশিংটন ডিসি ও নর্থ ক্যারোলাইনার অ্যাশভিলের মতো শহরগুলোয় হাজার হাজার বিক্ষোভকারী জড়ো হয়ে প্রতিবাদ জানান। অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, বিক্ষোভকারীরা অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ সংস্থা আইসিইর কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে ‘আইসিই চাই না’, ‘কেকেকে চাই না’, ‘ফ্যাসিবাদী যুক্তরাষ্ট্র চাই না’ বলে স্লোগান দিচ্ছেন।
ট্রাম্প প্রশাসন বলছে, অবৈধভাবে বসবাসকারী লাখ লাখ অভিবাসীকে বিতাড়িত করতে তাদের জনসমর্থন আছে। তবে সাম্প্রতিক জরিপ অনুযায়ী, অধিকাংশ মার্কিন নাগরিকই আইসিই এবং অন্যান্য ফেডারেল সংস্থার বলপ্রয়োগের বিরোধী।
ওহাইওর ক্লিভল্যান্ডে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা এবং নিউ মেক্সিকোর সান্তা ফে-তে হাইস্কুলের শিক্ষার্থীরা ক্লাস বর্জন করে এই প্রতিবাদে অংশ নেয়। ‘ইনডিভিজিবল’ ও ‘৫০৫০১’-এর মতো বামপন্থী সংগঠন, বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়ন এবং তৃণমূল পর্যায়ের সংগঠনগুলো এই কর্মসূচির আয়োজন করে।
বিক্ষোভকারীরা টেক্সাসের এল পাসোর মতো অভিবাসী বন্দিশিবিরগুলোর তীব্র বিরোধিতা করছেন। সরকারি তথ্যানুসারে, গত ছয় সপ্তাহে সেখানে তিন বন্দীর মৃত্যু হয়েছে। সান ফ্রান্সিসকো ও সিয়াটলের মতো পশ্চিমাঞ্চলীয় শহরগুলোয়ও প্রতিবাদ কর্মসূচিগুলো হতে পারে বলে জানা গেছে।