যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা
যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা
যুক্তরাষ্ট্র

বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের মানুষের ভিসা স্থগিত করছে যুক্তরাষ্ট্র

লেখা: ফক্স নিউজ

বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের নাগরিকদের ভিসা দেওয়ার প্রক্রিয়া স্থগিত করছে যুক্তরাষ্ট্র। আগামী ২১ জানুয়ারি থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের একটি নথিতে এমনটি উল্লেখ করা হয়েছে। পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন মুখপাত্রও বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে ৭৫টি দেশের সব ভিসা প্রক্রিয়া স্থগিত করতে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পররাষ্ট্র দপ্তরের নথি অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে সরকারি সহায়তা নিতে পারেন এমন ব্যক্তিদের যাওয়া ঠেকাতে আবেদনকারীদের যাচাই–বাছাই প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে পররাষ্ট্র দপ্তর। এটি না হওয়া পর্যন্ত ভিসা দেওয়ার প্রক্রিয়া স্থগিত থাকবে। নথিতে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসগুলোকে বিদ্যমান আইনের আওতায় ভিসা না দিতে বলা হয়েছে। তবে কতদিন ভিসা দেওয়ার প্রক্রিয়া স্থগিত থাকবে তা উল্লেখ করা হয়নি।

Also read:যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি সুবিধা নেয় বাংলাদেশিদের ৫৪ দশমিক ৮ শতাংশ পরিবার
আরও পড়ুন