নিউইয়র্ক টাইমসকে দেওয়া সাক্ষাৎকার

গণরায়কে সব সময় সম্মান করি: ট্রাম্প

নিউইয়র্ক টাইমস

ভোটের ফলাফল অর্থাৎ গণরায়কে সব সময় সম্মান করেন বলে দাবি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে যে প্রক্রিয়া তাকে দুই বার হোয়াইট হাউসে নিয়ে গেছে, তার বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতেও ছাড়েননি তিনি।

দ্য নিউইয়র্ক টাইমসকে গত বুধবার দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, ‘আমি সব সময় নির্বাচনের ফলাফলকে সম্মান করি।’ এই বাক্যটি দ্রুততার সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার আগে তিনি বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনগুলোতে সব সময় ‘কারচুপি’ ও ‘প্রতারণা’র আশ্রয় নেওয়া হয়। তিনি দাবি করেন, ডেমোক্র্যাটরা যদি ‘প্রতারণা না করত, তাহলে তারা জিততে পারত না’।

২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটল হিলে দাঙ্গার বর্ষপূর্তির এক দিন পর এ কথা বলেন ট্রাম্প। ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ‘কারচুপি’র অভিযোগ তুলে তাঁর সমর্থকেরা ওই দিন বিক্ষোভে নেমেছিল, হামলা চালিয়েছিল ক্যাপিটল ভবনে।
২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরা জিতলে ফলাফল মেনে নেবেন কি না? এমন একটি প্রশ্নের উত্তরে ট্রাম্প এ কথা বলেন।

২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল মানেননি ট্রাম্প। ফলাফল চ্যালেঞ্জ করে বেশ কয়েক দফায় আদালতের শরণাপন্ন হলেও ব্যর্থ হন। এরপর নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে একের পর এক প্রশ্ন তুলে আসছেন।

কয়েক বছর ধরে ট্রাম্প ও তাঁর সমর্থকেরা অভিযোগ করে আসছেন, বিরোধীরা ডাকযোগে পাওয়া ব্যালট, জাতীয় ভোটার পরিচয় আইনের সুযোগ এবং অন্যান্য পন্থা অবলম্বন করে ভোট ডাকাতি করেছেন। তবে ব্যাপক ভোট জালিয়াতি হয়েছে—বিশেষজ্ঞরা এমন দাবি প্রত্যাখ্যান করে আসছেন।

নির্বাচনী প্রক্রিয়ার পর জনগণের আস্থা নষ্ট করতে চলতি সপ্তাহেও ট্রাম্প চেষ্টা করেছিলেন। ওই দিন হোয়াইট হাউসের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট ব্যবহার করে ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটল হিলে হামলার ইতিহাস পুনর্লিখনের চেষ্টা করা হয়েছিল। একই দিন ট্রাম্প কংগ্রেসের রিপাবলিকান সদস্যদের বলেন, তিনি আশঙ্কা করছেন আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরা জয় পেতে পারে। যার ফলে তিনি তৃতীয় দফায় অভিশংসিত হতে পারেন।

২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটল হিলে হামলা চালান তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থকেরা

ট্রাম্প এখনো নির্বাচনপ্রক্রিয়া একেবারে বাদ দেওয়ার কথা বলেননি। কংগ্রেসের রিপাবলিকান সদস্যদের বলেন, এমন করলে তাকে স্বৈরশাসক মনে করা হতে পারে। এ ছাড়া বুধবার নিউইয়র্ক টাইমসের সাংবাদিকদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় কথা বলার সময় তিনি বলেন, তাঁর জিততে ভালো লাগে।

ট্রাম্প বলেন, ‘আমি সর্বশেষ নির্বাচনে জিতেছি। আমি এত বিপুল ব্যবধানে জয়লাভ করেছি যে কারচুপি করে তা ঠেকানো সম্ভব ছিল না।’

এর পরই ট্রাম্প আবার দাবি করেন, তিনি ২০২০ সালের নির্বাচনে জিতেছেন। তিনি বলেন, ‘আমার অভিযোগ করা ঠিক নয়, আমি তিনবার জিতেছি। বলতে চাচ্ছি, আমি তিনবার জিতেছি। আমি দ্বিতীয়বার অসাধারণ করেছিলাম, কিন্তু তার কৃতিত্ব পাইনি।’

