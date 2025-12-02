যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে মাদক সম্রাট ‘এল চাপো’র ছেলের মাদক মামলায় দোষ স্বীকার

মেক্সিকোর কুখ্যাত মাদক সম্রাট হোয়াকিন ‘এল চাপো’ গুজমানের এক ছেলে সোমবার শিকাগোর একটি আদালতে মাদক পাচারের অভিযোগে দোষ স্বীকার করেছেন। কম সাজা পাওয়ার বিনিময়ে মার্কিন প্রসিকিউটরদের সহযোগিতা করার সমঝোতার অংশ হিসেবে তিনি এ দোষ স্বীকার করেন।
কারাগারে থাকা সিনালোয়া কার্টেল নেতা গুজমানের চার ছেলের মধ্যে একজন হোয়াকিন গুজমান লোপেজ মাদক পাচার এবং একটি অপরাধমূলক উদ্যোগে জড়িত থাকার অভিযোগে দোষ স্বীকার করেন। আদালতের নথি অনুযায়ী, ২০২৪ সালের জুলাইয়ে টেক্সাসে গ্রেপ্তার হওয়ার পর তিনি শুরুতে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছিলেন। কিন্তু এবার সেই অবস্থান থেকে সরে এলেন।
বার্তা সংস্থা এএফপির দেখা আদালতে জমা দেওয়া সমঝোতা নথি অনুযায়ী, প্রসিকিউটররা সম্মত হয়েছেন যে, লোপেজের সহযোগিতার মাত্রার ওপর নির্ভর করে বিচারক তাঁকে মাদকসংক্রান্ত অভিযোগে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড থেকে রেহাই দিতে পারেন।
লোপেজের সাজা বিচারক পরে ঘোষণা করবেন। তবে অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত ৮ কোটি ডলার অর্থদণ্ড তাঁকে দিতেই হবে।
লোপেজের অন্য তিন ভাইয়ের মধ্যে ওভিদিও গুজমান কম সাজার বিনিময়ে করা একটি সমঝোতার অংশ হিসেবে ২০২৫ সালের জুলাইয়ে মাদক পাচারসংক্রান্ত ষড়যন্ত্র এবং একটি অপরাধমূলক উদ্যোগে অংশ নেওয়ার দুটি অভিযোগে দোষ স্বীকার করেন।
ওভিদিও গুজমান আরও স্বীকার করেছিলেন, তিনি ও তাঁর ভাইয়েরা, যাঁরা ‘লস চাপিতোস’ নামে পরিচিত; তাঁরা বাবার মাদক চক্রের (কার্টেল) দায়িত্ব নিয়েছিলেন।
৬৮ বছর বয়সী ‘এল চাপো’ ২০১৬ সালে গ্রেপ্তারে হন। পরে ২০১৯ সালে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডোর একটি ফেডারেল কারাগারে যাবজ্জীবন সাজা ভোগ করছেন।
এ ছাড়া ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে ওয়াশিংটন ডিসির বাইরে ডালাস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ‘এল চাপো’র স্ত্রী এমা করোনেল আইপুরোকে গ্রেপ্তার করে মার্কিন কর্তৃপক্ষ। তাঁর বিরুদ্ধে কোকেন, মেথামফেটামিন, হেরোইন, গাঁজা পাচারের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়।