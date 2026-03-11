হরমুজ প্রণালিতে মাইন বসালে ইরানকে নজিরবিহীন পরিণতির হুমকি ট্রাম্পের

গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ হরমুজ প্রণালিতে মাইন স্থাপন করলে ইরানকে সামরিকভাবে নজিরবিহীন পরিণাম ভোগ করতে হবে বলে হুমকি দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গতকাল মঙ্গলবার নিজের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া পোস্টে তিনি এ হুমকি দেন।
ট্রাম্পের পোস্টের আগে মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনের খবরে বলা হয়, ইরান হরমুজ প্রণালিতে মাইন বসানো শুরু করেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সূত্র এবং মার্কিন গোয়েন্দা প্রতিবেদনের তথ্যকে উদ্ধৃত করে সিএনএন প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছিল।
ট্রুথ সোশ্যাল পোস্টে ট্রাম্প লিখেছেন, তিনি এখন পর্যন্ত এমন কোনো খবর পাননি যে ইরান সত্যিই হরমুজ প্রণালিতে মাইন বসিয়েছে। তবে তিনি মনে করেন, তেহরান যদি সত্যিই সেখানে ভাসমান বিস্ফোরক মাইন বসিয়ে থাকে, তাহলে সেগুলো ‘অবিলম্বে’ সরিয়ে ফেলতে হবে।
ট্রাম্প আরও লিখেছেন, ‘যদি কোনো কারণে সেখানে মাইন বসানো হয়ে থাকে এবং তা অবিলম্বে সরিয়ে না নেওয়া হয়, তাহলে ইরানের বিরুদ্ধে এমন মাত্রায় সামরিক প্রতিক্রিয়া দেখানো হবে, যা আগে কখনো দেখা যায়নি। যদি মাইন বসিয়েও থাকে, তাহলে সেগুলো যদি তারা সরিয়ে নেয়, তখন বুঝব যে তারা সঠিক পথে থেকে বড় এক পদক্ষেপ নিয়েছে।’
বিশ্বের মোট তেলের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এই গুরুত্বপূর্ণ জলপথ দিয়ে যায়। ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের আগ্রাসন শুরুর পর থেকে এ পথ দিয়ে জাহাজ চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। হরমুজ প্রণালি দিয়ে কোনো উপসাগরীয় দেশের তেল পার হতে না দেওয়ার ঘোষণা দিয়ে রেখেছে ইরান।
গতকাল ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, লাতিন আমেরিকার জলসীমায় কথিত মাদক পাচারের নৌকা ধ্বংস করতে আগে যে ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল, সেগুলো ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্র উপসাগরের হরমুজ প্রণালিতে মাইন বসানো যেকোনো নৌকাকে স্থায়ীভাবে ধ্বংস করবে।
ট্রাম্প লিখেছেন, ‘তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত এবং কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সতর্ক থাকো।’
এর আগে মার্কিন জ্বালানিমন্ত্রীর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক পোস্টে বলা হয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্র হরমুজ প্রণালিতে তেলবাহী ট্যাংকারকে পাহারা দিয়ে পার করেছে। পরে পোস্টটি মুছে ফেলা হয়। তবে গতকাল হোয়াইট হাউস বলেছে, যুক্তরাষ্ট্র এখনো কোনো তেলবাহী ট্যাংকারকে হরমুজ প্রণালিতে নিরাপত্তা দিয়ে পার করায়নি।