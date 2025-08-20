রাজনৈতিক দল গঠনের পরিকল্পনা স্থগিত রেখেছেন ইলন মাস্ক

ধনকুবের ইলন মাস্ক নীরবে নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের পরিকল্পনা স্থগিত রেখেছেন। ঘনিষ্ঠদের তিনি বলেছেন, এখন তিনি নিজের প্রতিষ্ঠানগুলোতে মনোযোগ দেবেন। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল–এর এক প্রতিবেদনে গত মঙ্গলবার এসব তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিবেদনটি নিয়ে কোনো মন্তব্য না করে ইলন মাস্ক ‘এক্স’-এ লিখেছেন, ওয়ার্ল্ড স্ট্রিট জার্নাল যা-ই বলুক না কেন, তা কখনো সত্য মনে করার কারণ নেই।
বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি ইলন মাস্ক গত জুলাইয়ে ‘আমেরিকা পার্টি’ নামের একটি নতুন দল ঘোষণা করেছিলেন। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ট্যাক্স কমানো ও ব্যয় বিল নিয়ে প্রকাশ্য বিরোধের পর তিনি ওই উদ্যোগ নেন। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানিয়েছে, ইলন মাস্ক সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত রাখার দিকেই মনোযোগ দিচ্ছেন। সহযোগীদের কাছে তিনি স্বীকার করেছেন, নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করলে ভ্যান্সের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।