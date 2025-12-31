জন এফ কেনেডির ৩৫ বছর বয়সী নাতনি টাটিয়ানা শ্লসবার্গের মৃত্যু

যুক্তরাষ্ট্রের ৩৫তম প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির নাতনি টাটিয়ানা শ্লসবার্গ গতকাল মঙ্গলবার মারা গেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৫ বছর। গত নভেম্বরে লেখা এক নিবন্ধে টাটিয়ানা শ্লসবার্গ বলেছিলেন তিনি বিরল ধরনের লিউকেমিয়ায় ভুগছেন।
টাটিয়ানা শ্লসবার্গের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে তাঁর পরিবার। জন এফ কেনেডি প্রেসিডেনশিয়াল লাইব্রেরি অ্যান্ড মিউজিয়ামের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অ্যাকাউন্ট থেকে দেওয়া এক পোস্টে পরিবারের পক্ষ থেকে লেখা হয়, ‘আমাদের প্রিয় টাটিয়ানা আজ সকালে চলে গেছেন। তিনি চিরকাল আমাদের হৃদয়ে থাকবেন।’
টাটিয়ানা শ্লসবার্গ জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশবিষয়ক সাংবাদিক ছিলেন। তিনি সাবেক মার্কিন কূটনীতিক ক্যারোলাইন কেনেডি এবং নকশাকার ও শিল্পী এডউইন শ্লসবার্গের দ্বিতীয় সন্তান। ক্যারোলাইন কেনেডি যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির মেয়ে।
গত নভেম্বরে দ্য নিউ ইয়র্কার-এ প্রকাশিত এক নিবন্ধে টাটিয়ানা লিখেছিলেন, তাঁর শরীরে বিরল জিনগত পরিবর্তনযুক্ত অ্যাকিউট মাইলয়েড লিউকেমিয়া (এএমএল) ধরা পড়েছে, যা একধরনের রক্ত ও অস্থিমজ্জার ক্যানসার।
সেই নিবন্ধে তিনি তাঁর মামাতো ভাই যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়রেরও সমালোচনা করেন। বিশেষ করে টিকা নিয়ে সংশয়বাদী অবস্থান নেওয়া এবং ক্যানসার গবেষণার তহবিল কমানোর সিদ্ধান্তের জন্য রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়রের সমালোচনা করেন টাটিয়ানা।