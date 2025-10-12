একিউরেট এনার্জেটিক সিস্টেমস নামের একটি প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন কারখানায় বিস্ফোরণের পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা সেখানকার ফটকে অবস্থান নেন। ১০ অক্টোবর, ২০২৫
একিউরেট এনার্জেটিক সিস্টেমস নামের একটি প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন কারখানায় বিস্ফোরণের পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা সেখানকার ফটকে অবস্থান নেন। ১০ অক্টোবর, ২০২৫
যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রে বিস্ফোরক কারখানায় বিস্ফোরণ, ১৬ জন নিহত

এএফপি ওয়াশিংটন

যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি অঙ্গরাজ্যের একটি বিস্ফোরক কারখানায় বড় ধরনের বিস্ফোরণের ঘটনায় ১৬ জন নিহত হয়েছেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ গতকাল শনিবার এ তথ্য দিয়েছে।
গত শুক্রবার বাক্সনর্ট শহরে একিউরেট এনার্জেটিক সিস্টেমস নামের একটি প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন কারখানায় এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। প্রতিষ্ঠানটি সামরিক কাজ ও কোনো কিছু গুঁড়িয়ে দেওয়ার কাজে ব্যবহারের জন্য বিস্ফোরক তৈরি করে থাকে।

বিভিন্ন সংবাদ প্রতিবেদনে বলা হয়, বিস্ফোরণে ওই কারখানার একটি ভবন পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। বিস্ফোরণের সময় কয়েক মাইল দূরের বাড়িঘরও কেঁপে উঠেছিল। ধ্বংসাবশেষগুলো উড়ে বিভিন্ন জায়গায় পড়েছে।

শুরুতে বিস্ফোরণে ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করা হয়েছিল। তবে হামফ্রিস কাউন্টি শেরিফ ক্রিস ডেভিস বলেছেন, মৃত ধরে নেওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে দুজন ঘটনাস্থলে ছিলেন না বলে তাঁরা পরে জানতে পেরেছেন। ঘটনাস্থলে ওই দুই ব্যক্তির গাড়ি ও ব্যক্তিগত জিনিসপত্র পাওয়া যাওয়ায় শুরুতে তাঁদের মৃত হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছিল।

এক বিবৃতিতে কোম্পানিটি এ বিস্ফোরণের ঘটনাকে ‘মর্মান্তিক দুর্ঘটনা’ বলে উল্লেখ করেছে।

তবে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা ব্যুরো অব অ্যালকোহল, টোবাকো, ফায়ারআর্মস অ্যান্ড এক্সপ্লোসিভসের কর্মকর্তা ব্রাইস ম্যাকক্রাকেন গতকাল রাতে সাংবাদিকদের বলেন, এ বিস্ফোরণের উত্স এবং কারণ জানার বিষয়ে কর্তৃপক্ষ ওই দিন পর্যন্ত খুব একটা এগোতে পারেনি।

হামফ্রিস কাউন্টি শেরিফ ক্রিস ডেভিস বলেছেন, কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে সতর্কতার সঙ্গে ধীরে ধীরে কাজ করছে। যখনই তারা বিপদের আশঙ্কা করছে, তখনই বোমাবিষয়ক প্রযুক্তিবিদদের সেখানে ডেকে নিচ্ছে।

বিস্ফোরণে নিহত ব্যক্তিদের পরিচয় শনাক্ত করার জন্য ডিএনএ পরীক্ষা করা হবে।

