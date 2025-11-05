নিউজার্সির গভর্নর পদে জয়ী হবেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী শেরিল

যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সির গভর্নর পদে নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী মাইকি শেরিল জয়ী হবেন। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন এই আভাস দিয়েছে।
নিউজার্সি অঙ্গরাজ্য ডেমোক্রেটিক রাজনীতির সমর্থক, বা ‘ব্লু স্টেট’। গত মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এই রাজ্যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের হারেন। কিন্তু ২০১৬ সালের তুলনায় ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্প এখানে ভালো ফল করেন।
অর্থাৎ, মাত্র এক বছর আগের ভোটে (প্রেসিডেন্ট নির্বাচন) অঙ্গরাজ্যটির ট্রাম্পের দিকে ঝুঁকছে বলে ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু গতকাল মঙ্গলবারের নির্বাচন নিয়ে সিএনএনের যে আভাস, তা বলছে, নিউজার্সির গভর্নর পদ ডেমোক্র্যাটদের হাতেই থাকছে।
শেরিল নিউজার্সি অঙ্গরাজ্যের ইতিহাসে প্রথম নারী ডেমোক্র্যাট গভর্নর হতে যাচ্ছেন। তিনি রিপাবলিকান প্রার্থী জ্যাক সিয়াতারেল্লিকে পরাজিত করতে যাচ্ছেন।
সিয়াতারেল্লি অঙ্গরাজ্যের সাবেক আইনপ্রণেতা। তিনি ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। তিনি তৃতীয়বারের মতো গভর্নর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেন।