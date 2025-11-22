ট্রাম্পের সঙ্গে বিরোধের পর কংগ্রেস ছাড়ছেন ঘনিষ্ঠ মিত্র গ্রিন

যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের কংগ্রেস সদস্য মারজোরি টেলর গ্রিন পদত্যাগ করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। প্রকাশ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়ার কয়েক দিনের মাথায় উচ্চপদস্থ এ রিপাবলিকান নেত্রী অপ্রত্যাশিতভাবে এমন ঘোষণা দিলেন।
মার্কিন রাজনীতিতে ট্রাম্পের মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন (এমএজিএ) প্রচারণার অন্যতম মুখ ছিলেন গ্রিন। গতকাল শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করা এক ভিডিও বার্তায় তিনি পদত্যাগের এ ঘোষণা দেন। বার্তায় গ্রিন বলেছেন, তিনি আগামী বছরের ৫ জানুয়ারি কংগ্রেস থেকে সরে যাবেন।
রিপাবলিকান নেত্রী গ্রিন কংগ্রেসে ট্রাম্পের কট্টর সমর্থক ছিলেন। তবে তিনি কুখ্যাত যৌন নিপীড়ক জেফরি এপস্টেইনের মামলা–সংক্রান্ত নথিগুলো প্রকাশের জন্য অনবরত দাবি জানাতে থাকলে ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর প্রকাশ্য বিরোধ তৈরি হয়। এরপর থেকে ট্রাম্প তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী গ্রিনকে ‘রাষ্ট্রদ্রোহী’ বলে আখ্যায়িত করে আসছেন।
ভিডিওতে গ্রিন বলেন, ‘আমি চুপচাপ সবকিছু সহ্য করে যাওয়া মানুষের দলে নেই; যাঁরা আশা করেন সবকিছু নিজে নিজে ঠিক হয়ে যাবে।’
ট্রাম্প হুমকি দিয়েছিলেন তিনি গ্রিনকে কংগ্রেস থেকে সরাতে তাঁর বিরুদ্ধে একজন রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বীকে সমর্থন দেবেন। গ্রিন পদত্যাগের ঘোষণা দেওয়ার পর ট্রাম্প এবিসি নিউজকে দেওয়া সাক্ষাত্কারে এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তিনি এটিকে ‘দেশের জন্য চমৎকার খবর’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
যুক্তরাষ্ট্রে এপস্টেইন–সংক্রান্ত নথি প্রকাশের জন্য সরব হওয়া ব্যক্তিদের একজন গ্রিন। এটি এমন একটি ইস্যু, যা একসময় ট্রাম্প ও তাঁর সমর্থকদের এক করেছিল। অথচ এখন ইস্যুটি বিভাজনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
ট্রাম্প কয়েক মাস ধরে দাবি করে আসছেন যে এপস্টেইন–সংক্রান্ত ইস্যুটি তাঁর রাজনৈতিক বিরোধীদের তৈরি করা একটি বিভ্রান্তি। মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি, তাঁর প্রশাসনের অর্জনগুলোর দিক থেকে মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে নিতে এমনটা করা হচ্ছে।
গ্রিন তাঁর পদত্যাগপত্রে লিখেছেন, ‘১৪ বছর বয়সে ধর্ষণের শিকার, পাচার হওয়া ও ধনী ক্ষমতাশালী মানুষের হাতে নিগৃহীত মার্কিন নারীদের পক্ষে সোচ্চার হওয়ার কারণে আমাকে রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যা দেওয়াটা উচিত নয়। যে মার্কিন প্রেসিডেন্টের পক্ষে আমি লড়ে গেলাম, তাঁরই হুমকির মুখে পড়াটা ঠিক নয়।’
গত কয়েক মাসে গ্রিন সংবাদমাধ্যমে বেশ কিছু অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন এবং ট্রাম্প ও অন্যান্য রিপাবলিকান নেতার সমালোচনা করেছেন। তিনি অভিযোগ তুলেছেন যে প্রেসিডেন্ট ভোটারদের খরচ কমাতে যথেষ্ট ব্যবস্থা নেননি। তিনি ট্রাম্পের শুল্কনীতির সমালোচনা করেছেন। তবে সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, এপস্টেইন–সম্পর্কিত নথি প্রকাশ না করায় তিনি ট্রাম্প প্রশাসনের সমালোচনা করেছেন।
আমি চুপচাপ সবকিছু সহ্য করে যাওয়া মানুষের দলে নেই; যাঁরা আশা করেন সবকিছু নিজে নিজে ঠিক হয়ে যাবে।মারজোরি টেলর গ্রিন, রিপাবলিকান কংগ্রেস সদস্য
গত সপ্তাহে ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া একের পর এক পোস্টে গ্রিনকে ‘রাষ্ট্রদ্রোহী’ ও ‘পাগলাটে’ বলে আখ্যায়িত করেন। ট্রাম্প বলেন, গ্রিনকে কংগ্রেস থেকে সরানো উচিত। তাঁর জায়গায় অন্য একজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে সমর্থন দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি।
গ্রিনের সঙ্গে প্রকাশ্য দ্বন্দ্বে জড়ানোর কয়েক দিন পর ট্রাম্প তাঁর অবস্থান পরিবর্তন করে এপস্টেইন–সম্পর্কিত নথি প্রকাশের বিষয়ে সমর্থন জানিয়েছেন। চলতি সপ্তাহে তিনি এমন একটি বিল অনুমোদন করেছেন, যার আওতায় মার্কিন বিচার বিভাগকে ৩০ দিনের মধ্যে নথি প্রকাশ করতে হবে।