যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের ইলেকট্রনিক ট্রাভেল অথরাইজেশনের (ইএসটিএ) হালনাগাদ ফরম পূরণ করতে হবে
যুক্তরাষ্ট্রে যেতে আগ্রহী পর্যটকদের পাঁচ বছরের সামাজিক মাধ্যমের ইতিহাস দেখা হতে পারে

যুক্তরাষ্ট্রে পর্যটক হিসেবে যেতে আগ্রহী যুক্তরাজ্যসহ বেশ কয়েকটি দেশের মানুষের পাঁচ বছরের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ইতিহাস খতিয়ে দেখা হতে পারে। দেশটির কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশন (সিবিপি) এবং হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (ডিএইচএস) নতুন প্রস্তাবটি তৈরি করেছে। মার্কিন সরকারের জার্নাল ফেডারেল রেজিস্টারে প্রস্তাবটি প্রকাশ করা হয়েছে।

স্থানীয় সময় গতকাল মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, প্রস্তাব অনুযায়ী, যেসব দেশের নাগরিকেরা ভিসা ছাড়া ৯০ দিনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে পারেন, নতুন শর্ত তাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। শর্ত অনুযায়ী, তাঁদের ইলেকট্রনিক ট্রাভেল অথরাইজেশনের (ইএসটিএ) হালনাগাদ ফরম পূরণ করতে হবে।

চলতি বছরের শুরুতে দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তবিষয়ক নিয়ম কড়াকড়ি করতে শুরু করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর দাবি, জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এসব পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, নতুন পরিকল্পনা সম্ভাব্য পর্যটকদের জন্য বাধা সৃষ্টি করতে অথবা তাঁদের ডিজিটাল অধিকারকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

আগামী বছর কানাডা ও মেক্সিকোর সঙ্গে যৌথভাবে পুরুষদের ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজন করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। এ উপলক্ষে দেশটিতে বিপুলসংখ্যক বিদেশি পর্যটকের সমাগম হবে বলে আশা করা হচ্ছে। অন্যদিকে ২০২৮ সালে লস অ্যাঞ্জেলেসে অনুষ্ঠিত হবে অলিম্পিক।

নতুন প্রস্তাবের বিষয়ে জানতে বিবিসির তরফে ডিএইচএসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। কিন্তু তারা তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া জানাতে রাজি হয়নি।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ‘ইএসটিএ আবেদনকারীদের নিজেদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের শেষ পাঁচ বছরের তথ্য দিতে হবে।’ কিন্তু কোন তথ্যগুলো দিতে হবে, তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী, ইএসটিএ আবেদনকারীদের তুলনামূলকভাবে সীমিত তথ্য দিতে হয়। এককালীন ফি হিসেবে দিতে হয় ৪০ ডলার। এটি যুক্তরাজ্য, আয়ারল্যান্ড, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, জাপানসহ বিশ্বের প্রায় ৪০টি দেশের নাগরিকদের জন্য প্রযোজ্য। ইএসটিএর মাধ্যম এসব দেশের নাগরিকেরা দুই বছরে একাধিকবার যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণে যেতে পারেন।

নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের তথ্য দেওয়ার পাশাপাশি ইএসটিএ আবেদনকারীদের গত ৫ এবং ১০ বছরে ব্যবহৃত ফোন নম্বর ও ই–মেইল ঠিকানাগুলোও দিতে হবে। পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য দিতে হবে।

