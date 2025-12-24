নিজের নামে ‘প্রাণঘাতী’ যুদ্ধজাহাজ তৈরির ঘোষণা ট্রাম্পের

ভারী অস্ত্রসজ্জিত নতুন যুদ্ধজাহাজ তৈরি করছে যুক্তরাষ্ট্র। গত সোমবার দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এ ঘোষণা দেন। নতুন এ যুদ্ধজাহাজের নামকরণ হবে ট্রাম্পের নামে।
ট্রাম্পের ঘোষণা অনুযায়ী, শুরুতে ট্রাম্প–শ্রেণির দুটি যুদ্ধজাহাজ নির্মাণ করা হবে। তবে এ সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে পারে। তিনি বলেন, ‘নতুন যুদ্ধজাহাজগুলো হবে সমুদ্রযুদ্ধে ব্যবহৃত সবচেয়ে প্রাণঘাতী জাহাজগুলোর অন্যতম এবং আমাদের দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় যুদ্ধজাহাজ।’
ফ্লোরিডার মার-এ-লাগোতে নিজের বাসভবনে ট্রাম্প এ ঘোষণা দেন। এ সময় তাঁর পাশে ছিলেন মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও ও নেভি সেক্রেটারি জন ফেলান।
নতুন যুদ্ধজাহাজগুলো হবে সমুদ্রযুদ্ধে ব্যবহৃত সবচেয়ে প্রাণঘাতী জাহাজগুলোর অন্যতম এবং আমাদের দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় যুদ্ধজাহাজ।ডোনাল্ড ট্রাম্প, মার্কিন প্রেসিডেন্ট
সমরাস্ত্র তৈরিতে বেইজিংকে টেক্কা দিতেই কি ওয়াশিংটন এ যুদ্ধজাহাজ তৈরির পরিকল্পনা করেছে—সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প নির্দিষ্ট করে কোনো দেশের নাম উল্লেখ করতে রাজি হননি। তিনি বলেন, ‘শুধু চীনকে নয়, এটা সবাইকে প্রতিরোধ করতে। আমরা চীনের সঙ্গে চমৎকার সম্পর্ক রাখছি।’
ট্রাম্প জানান, যুদ্ধজাহাজগুলোর ওজন হবে ৩০ থেকে ৪০ হাজার টন। সেগুলোতে ক্ষেপণাস্ত্র ও বন্দুকের পাশাপাশি এমন অস্ত্র থাকবে, যা এখনো উন্নয়নের পর্যায়ে রয়েছে। যেমন লেজার ও হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র। এসব যুদ্ধজাহাজের পারমাণবিক অস্ত্র বহনের সক্ষমতা থাকবে বলেও জানান তিনি। ট্রাম্প বলেন, যুদ্ধজাহাজগুলো মূলত সমুদ্র থেকে পারমাণবিক অস্ত্রসমৃদ্ধ ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করতে সক্ষম হবে।
যুক্তরাষ্ট্রের হাতে বর্তমানে যে ডেস্ট্রয়ার ও ক্রুজার রয়েছে, ট্রাম্প–শ্রেণির যুদ্ধজাহাজ সেগুলোর তুলনায় বেশ বড় হবে। তবে ট্রাম্প সেগুলোর যে আনুমানিক ওজন বলেছেন, সে হিসাবে সেগুলো যুক্তরাষ্ট্রের সর্বশেষ যুদ্ধজাহাজের (আইওয়া–শ্রেণি) চেয়ে আকারে কিছুটা ছোট হবে।