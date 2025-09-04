মার্কিন প্রেসিডেন্টরা কেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধানদের পছন্দ করেন

যুক্তরাষ্ট্র সব সময়ই পাকিস্তানের সামরিক একনায়কদের পছন্দ করে। কারণ, তাদের গোপন ও প্রকাশ্য কৌশলগত পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নের জন্য তারা সামরিক একনায়কদের এক জায়গায় সব সুবিধা পাওয়ার মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। ১৯৮০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্র জেনারেল জিয়াউল হকের নৃশংস সামরিক স্বৈরশাসনকে সাহায্য করেছিল। কারণ, তিনি আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনীকে পরাজিত করতে ওয়াশিংটনকে সাহায্য করছিলেন। বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প পাকিস্তানের ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরকে নিয়ে হোয়াইট হাউসে মধ্যাহ্নভোজ করেছেন। তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।