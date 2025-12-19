আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি)
যুক্তরাষ্ট্র

আইসিসির দুই বিচারকের ওপর নিষেধাজ্ঞা যুক্তরাষ্ট্রের

রয়টার্স ওয়াশিংটন

ফিলিস্তিনের গাজায় যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (আইসিসি) করা মামলায় সংশ্লিষ্টতার জন্য আদালতটির দুই বিচারকের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন।

গতকাল বৃহস্পতিবার এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ওই দুই বিচারক হলেন—জর্জিয়ার গচা লর্ডকিপানিডজ ও মঙ্গোলিয়ার এরডেনেবালসুরেন ডামডিন।

২০২৪ সালের নভেম্বরে ওই মামলায় ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও দেশটির সাবেক প্রতিরক্ষা প্রধান ইয়োভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিলেন আইসিসি।

এর পর আদালতটির নয়জন বিচারকের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। এ ছাড়া হুমকি দিয়ে বলা হয়েছিল, আইসিসি যদি ইসরায়েলি নেতাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রত্যাহার না করে, তাহলে আদালতটি কালো তালিকাভূক্ত করা হবে। এমনটি করা হলে আইসিসির কার্যক্রমে বড় বাধা আসবে।

