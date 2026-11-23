যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ডেমোক্রেটিক পার্টির সিনেটর চাক শুমার সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা নির্বাচিত হলে তাঁর সঙ্গে কাজ করা কঠিন হবে।
স্থানীয় সময় গতকাল রোববার নিজের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প এ কথা লিখেছেন ট্রাম্প। পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘চাক শুমার সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হলে তাঁর সঙ্গে কাজ করা আমার জন্য খুব কঠিন হবে।’
পোস্টে ট্রাম্প আরও লিখেছেন, ‘এর আগেও নেতা হিসেবে তিনি (শুমার) চরম ব্যর্থ হয়েছেন। ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপ নেতাদের একজন তিনি। তিনি যে এবারও ব্যর্থ হবেন, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।’
নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্য থেকে নির্বাচিত ডেমোক্র্যাট সিনেটর শুমার বর্তমানে সিনেটে সংখ্যালঘু দলের নেতা। তবে চলতি মাসের শুরুর দিকে মধ্যবর্তী নির্বাচনে বড় জয় পাওয়ায় আগামী বছর কংগ্রেসের উভয় কক্ষের নিয়ন্ত্রণ নিতে যাচ্ছে ডেমোক্রেটিক পার্টি।
ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে অসন্তোষ
মধ্যবর্তী নির্বাচনে বড় জয় পেলেও দলের প্রগতিশীল অংশের অসন্তোষের মুখে পড়েছেন চাক শুমার। তাঁদের মতে, ডেমোক্র্যাট আইনপ্রণেতাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত তরুণ ও প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরোধী নেতাদের প্রভাব বাড়ছে। এমন পরিস্থিতিতে দলের নতুন নেতৃত্ব প্রয়োজন।
মেরিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের সিনেটর ক্রিস ভ্যান হলেন সিনেটে ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতৃত্ব পেতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন। তবে শুমার বলেছেন, নেতা হিসেবে দায়িত্ব চালিয়ে যাওয়ার মতো পর্যাপ্ত সমর্থন তাঁর রয়েছে।
আগামী মাসে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে গোপন ভোটের মাধ্যমে সিনেটে ডেমোক্র্যাটদের নেতা নির্বাচন করা হবে।
সমঝোতার ইঙ্গিত ট্রাম্পের
মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর কট্টর ডানপন্থী ও নিজের অনুগত স্টিফেন মিলারকে হোয়াইট হাউস পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছেন ট্রাম্প। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, প্রেসিডেন্ট হিসেবে মেয়াদের শেষ দুই বছরে তিনি আরও বেশি সংঘাতমুখী অবস্থান নিতে পারেন।
তবে স্বাস্থ্যসেবার মতো কিছু বিষয়ে ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে কাজ করার ইঙ্গিত দিয়েছেন ট্রাম্প।
মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রোববার মিনেসোটা অঙ্গরাজ্য থেকে নবনির্বাচিত ডেমোক্র্যাট সিনেটর পেগি ফ্লানাগান বলেন, তিনি (ট্রাম্প) যুক্তরাষ্ট্রের সব নাগরিককে মেডিকেয়ার স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির আওতায় আনার পক্ষে।
ফ্লানাগান বলেন, ‘এটি বাস্তবায়ন করতে যদি আমাদের এর নাম ট্রাম্পকেয়ার রাখতে হয়, তাতেও আমার কোনো আপত্তি নেই।’
সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে ক্রিস ভ্যান হলেনকে সমর্থন করবেন বলেও জানান ফ্লানাগান।
ডেমোক্র্যাট দলীয় এ সিনেটর বলেন, ‘ভোটারদের কাছ থেকে আমরা যে বার্তা পেয়েছি, তা হলো তাঁরা প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন।’