ক্যারিবীয় অঞ্চলে আরেকটি নৌযানে যুক্তরাষ্ট্রের হামলা, নিহত ৩

ক্যারিবীয় অঞ্চলে আরেকটি নৌযানে হামলা চালিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের সেনারা। হামলায় সেটিতে থাকা অন্তত তিনজন নিহত হয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ এ তথ্য জানিয়েছেন।
গতকাল শনিবার এক এক্স পোস্টে পিট হেগসেথ লেখেন, ‘প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশে একটি নৌযানকে লক্ষ্য করে এ হামলা চালানো হয়েছে। আমাদের গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী, নৌযানটি অবৈধ মাদক চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত।’
মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী জানান, আন্তর্জাতিক জলসীমায় হামলার সময় নৌযানটিতে তিনজন পুরুষ ‘মাদক সন্ত্রাসী’ ছিলেন। তিনজনই নিহত হয়েছেন।
ওয়াশিংটন গত সেপ্টেম্বরে ক্যারিবীয় অঞ্চল ও পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে কথিত মাদক চোরাচালানযুক্ত নৌযান লক্ষ্য করে হামলা শুরু করে। সেই সঙ্গে ওই অঞ্চলে বিমানবাহী রণতরিও মোতায়েন করা হয়েছে।
এখন পর্যন্ত এসব হামলায় ৬২ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। ১৪টি নৌযান ও ১টি আধা ডুবোজাহাজ ধ্বংস করা হয়েছে। সর্বশেষ গত বুধবারও এক হামলায় নিহত হন ৪ জন।
বিশেষজ্ঞদের অনেকেই বলছেন, ওই অঞ্চলে নৌযানগুলোয় সুনিশ্চিতভাবে চোরাকারবারি থেকে থাকলেও এসব হামলা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের সমতুল্য।
আবার অনেকে বলেছেন, আদতে এসব হামলার লক্ষ্য ভেনেজুয়েলায় নিকোলা মাদুরোর সরকারকে উৎখাত করা। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনে দেশটিতে হামলা চালানো হতে পারে।
ভেনেজুয়েলাও একই অভিযোগ করেছে। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ভেনেজুয়েলার ভূখণ্ডে হামলা চালানোর ‘পরিকল্পনা’ তাঁর সরকারের নেই।