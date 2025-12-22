৩৬ বছর পর আপন ঠিকানায় ফিরল বই

লাইব্রেরি থেকে বই ধার নিয়ে ফেরত দিতে কয়েক দিন দেরি হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু সেই বই যদি ৩৬ বছর পর ‘সাত সমুদ্র তেরো নদী’ পার হয়ে ফিরে আসে, তবে তাকে বিস্ময়করই বলতে হয়। এমনই এক অবাক করা ঘটনা ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ার ফেয়ারফ্যাক্স কাউন্টি পাবলিক লাইব্রেরিতে।
গত বৃহস্পতিবার ফেয়ারফ্যাক্স কাউন্টি লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ তাদের ফেসবুক পেজে জানায়, হ্যারি দ্য ডার্টি ডগ নামের একটি শিশুতোষ বই দীর্ঘ ৩৬ বছর পর তাদের ‘চ্যান্টিলি রিজিওনাল লাইব্রেরি’ শাখায় ফিরে এসেছে। শুধু তা–ই নয়, এ দীর্ঘ সময়ে বইটি পাড়ি দিয়েছে আটলান্টিক মহাসাগর। সুদূর গ্রিস থেকে এটি ফেরত পাঠানো হয়েছে।
বইটির সঙ্গে দিমিত্রিস নামের এক ব্যক্তির পাঠানো একটি চিরকুট পাওয়া গেছে। সেখানে তিনি লিখেছেন, ১৯৮৯ সালের ৬ নভেম্বর ওয়াশিংটন ডিসিতে কর্মরত এক কূটনীতিক দম্পতি বইটি ধার নিয়েছিলেন। দিমিত্রিস সেই দম্পতির ছেলে। বর্তমানে তাঁর বাবা-মা অবসরে গ্রিসে বসবাস করছেন। সম্প্রতি সেখানে গিয়ে দিমিত্রিস তাঁদের বুকশেলফে বইটি খুঁজে পান।
দিমিত্রিস চিরকুটে আরও লিখেছেন, ‘বইটি সারা বিশ্ব ভ্রমণ করেছে এবং আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এটি খুব যত্নসহকারে রাখা হয়েছিল।
এখন এটি এর আপন ঠিকানায় ফিরে যাওয়ার পথ খুঁজে পেয়েছে।’
বইটি অক্ষত অবস্থায় ফিরে পেয়ে উচ্ছ্বসিত লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ। তারা দিমিত্রিসের বাবা-মাকে ধন্যবাদ জানিয়ে লিখেছে, ‘আমাদের বইটির এত যত্ন নেওয়ার জন্য দিমিত্রিসের বাবা-মাকে ধন্যবাদ এবং বইটি ফিরিয়ে দেওয়ায় দিমিত্রিসের প্রতিও কৃতজ্ঞতা।’
তবে দীর্ঘ ৩৬ বছরের বিলম্বের জন্য কোনো জরিমানা করা হয়েছে কি না, জানা যায়নি। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে কয়েক দশক পর বই ফেরতের বেশ কিছু ঘটনা সামনে এসেছে। সান আন্তোনিও পাবলিক লাইব্রেরিতে একটি বই দীর্ঘ ৮২ বছর পর ফেরত আসা ছিল এই ঘটনাগুলোর একটি।