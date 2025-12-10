জীবনযাত্রার ব্যয়ে মনোযোগ দিলেন ট্রাম্প, বেড়েছে জনসমর্থন

যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থনের হার গত সপ্তাহে বেড়ে ৪১ শতাংশে পৌঁছেছে। জীবনযাত্রার ব্যয় সামলাতে নিজের ভূমিকার প্রতি রিপাবলিকানদের সমর্থন বাড়ার কারণে তাঁর জনসমর্থনে এ বৃদ্ধি দেখা গেছে।
রয়টার্স/ইপসোসের নতুন এক জরিপে এ ধারণা পাওয়া গেছে।
ছয় দিনব্যাপী এ জরিপ শেষ হয় গত সোমবার। এতে দেখা যায়, প্রেসিডেন্টের প্রতি সমর্থনের হার গত মাসের শেষ দিকের ৩৮ শতাংশ থেকে কিছুটা বেড়েছে, যা ছিল জানুয়ারিতে ট্রাম্পের হোয়াইট হাউসে ফেরার পর সর্বনিম্ন। দ্বিতীয় মেয়াদ শুরুর সময় তাঁর প্রতি সমর্থনের হার ছিল ৪৭ শতাংশ।
নভেম্বরে কয়েকটি অঙ্গরাজ্যের নির্বাচনে রিপাবলিকানরা খারাপ ফল করে। টানা উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে সে সময় ডেমোক্র্যাটরা ট্রাম্প প্রশাসনকে কঠোরভাবে আক্রমণ করেছিল। তবে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে ট্রাম্প বিষয়টিতে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। তিনি তাঁর কিছু শুল্ক বৃদ্ধি কমিয়ে আনছেন ও খাদ্যের উচ্চমূল্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।
জরিপে ট্রাম্পের প্রশাসন সাশ্রয়ী জীবনযাত্রাকেন্দ্রিক নীতিতে জোর দেওয়ায় ফলে তাঁর জনপ্রিয়তায় কিছুটা চাঙাভাব দেখা দেওয়ার আভাস পাওয়া গেছে।
অথচ ট্রাম্প এর আগে ডেমোক্র্যাটদের উচ্চ মূল্যস্ফীতির বিষয়ে জোর দেওয়াকে তাঁদের ‘প্রতারণা’ বলে বর্ণনা করেছিলেন।
জরিপে জীবনযাত্রার ব্যয় মোকাবিলায় ট্রাম্পের কার্যক্রমে ৩১ শতাংশের সমর্থন পাওয়া গেছে। জনপ্রিয়তার পরিমাপে যে দিকগুলোতে তিনি সবচেয়ে দুর্বল, এটি তার একটি। তবে নভেম্বরের শেষ দিকে ২৬ শতাংশ জনসমর্থন থেকে তা বেড়েছে।
জরিপে রিপাবলিকানদের মধ্যে ১০ শতাংশ পয়েন্টের সমর্থন বৃদ্ধি ট্রাম্পের জনসমর্থনকে ত্বরান্বিত করেছে। ৬৯ শতাংশ রিপাবলিকান এ ইস্যুতে তাঁকে ইতিবাচকভাবে মূল্যায়ন করেছেন। মোটের ওপর প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর কার্যক্রমের সমর্থন হার ৮৫ শতাংশে পৌঁছেছে, যা গত মাসের ৮২ শতাংশ থেকে বেড়েছে।
ট্রাম্পের পূর্বসূরি প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আমল থেকেই যুক্তরাষ্ট্রে মূল্যস্ফীতি দেখা দেয়। অর্থনৈতিক এ বিষয় ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পকে বাইডেনের ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের বিরুদ্ধে জয়ী হতে অনেকটা সাহায্য করেছে।
ট্রাম্প প্রশাসনের সময়ও মূল্যস্ফীতি উচ্চমাত্রায় রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গত ১২ মাসে পণ্যমূল্য ৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ঐতিহ্যগতভাবে এ বৃদ্ধি গড়ে ২ শতাংশের আশপাশে থাকে।
ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির পেছনে হিস্পানিকদের মধ্যে সমর্থনের সামান্য বৃদ্ধিও ভূমিকা রাখছে। গত বছরের নির্বাচনের সময়ই এ গোষ্ঠী ট্রাম্পের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল।
সর্বশেষ রয়টার্স/ইপসোস জরিপে ৩৪ শতাংশ হিস্পানিক বলেছেন, তাঁরা ট্রাম্পের কার্যক্রম সমর্থন করেন। নভেম্বরের শেষ দিকের জরিপে এ হার ছিল ৩২ শতাংশ।
অনলাইনের মাধ্যমে সর্বশেষ জরিপে পরিচালিত হয়। সারা দেশ থেকে ৪ হাজার ৪৩৪ জন প্রাপ্তবয়স্ক মার্কিন জরিপে অংশ নেন। জরিপে ত্রুটিবিচ্যুতির সীমা ২ শতাংশ পয়েন্ট।