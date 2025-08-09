অ্যাপোলো-১৩-এর নভোচারী জিম লোভেল আর নেই

যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণাপ্রতিষ্ঠান নাসার নভোচারী ছিলেন। মহাকাশে গিয়েছিলেন একাধিকবার। ‘অ্যাপোলো–১৩’ নামের মহাকাশ অভিযানে চাঁদে পা রাখার কথা ছিল। লক্ষ্যের কাছাকাছিও গিয়েছিলেন। তবে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ফিরতে হয়েছিল পৃথিবীতে। তিনি জিম লোভেল। গত বৃহস্পতিবার ৯৭ বছর বয়সে মৃত্যু হয়েছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণার খ্যাতনামা এই চরিত্রের।
জিম লোভেলের মৃত্যু নিয়ে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে নাসা। তাতে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের লেক ফরেস্ট এলাকায় শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন লোভেল।
লোভেলের জন্ম ওহাইও অঙ্গরাজ্যে—১৯২৮ সালের ২৫ মার্চ। ১৯৬২ সালে নাসায় নভোচারী হিসেবে যোগ দেন তিনি। ‘জেমিনি–৭’, ‘জেমিনি–১২’ ও ‘অ্যাপোলো–৮’ মহাকাশ অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন। ১৯৬৮ সালে অ্যাপোলো-৮ অভিযানে প্রথম চাঁদের কক্ষপথে গিয়েছিল মানুষ। তবে লোভেলকে আলাদাভাবে বিখ্যাত করে তুলেছিল অ্যাপোলো–১৩ অভিযান। সে এক শ্বাসরুদ্ধকর ঘটনা।
চাঁদের পৃষ্ঠে মানুষের প্রথম পা পড়েছিল ‘অ্যাপোলো–১১’ অভিযানের মাধ্যমে। ১৯৭০ সালে অ্যাপোলো–১৩ অভিযানে তৃতীয়বারের মতো মানুষের চাঁদে যাওয়ার কথা ছিল। ওই অভিযানে লোভেলের সঙ্গে ছিলেন আরও দুই নভোচারী—জন সুইগার্ট ও ফ্রেড হাইস। পৃথিবী থেকে যখন তাঁরা ৩ লাখ ২২ হাজার কিলোমিটার দূরে, তখনই ঘটে এক দুর্ঘটনা। মহাকাশযানের একটি অক্সিজেন ট্যাংক ফেটে যায়।
বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে নিয়ন্ত্রণকক্ষে জানান লোভেল। ট্যাংকে বিস্ফোরণের কারণে মহাকাশযানের বড় ক্ষতি হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় অভিযান বাতিল করার। অত্যন্ত ঝুঁকির মুখে জিম লোভেল ও নাসার কর্মকর্তাদের দক্ষতায় শেষ পর্যন্ত তিন দিন পর প্রশান্ত মহাসাগরে নিরাপদে অবতরণ করে মহাকাশযানটি। অ্যাপোলো–১৩ অভিযানকে বলা হয় ‘সাকসেসফুল ফেইলর’। অর্থাৎ, যে ব্যর্থতার মধ্যে ছিল সফলতা।
সে বছরই যুক্তরাষ্ট্রের ‘প্রেসিডেনশিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম’ পেয়েছিলেন জিম লোভেল। এর ২৫ বছর পর অ্যাপোলো–১৩ অভিযান নিয়ে ১৯৯৫ সালে একটি চলচ্চিত্র মুক্তি পেয়েছিল। অ্যাপোলো–১৩ নামে ওই চলচ্চিত্রে লোভেলের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন খ্যাতনামা অভিনেতা টম হ্যাংকস। লোভেলের মৃত্যুর পর গতকাল শুক্রবার হ্যাংকস বলেন, ‘কিছু মানুষ সাহস দেখাতে জানেন। স্বপ্ন দেখতে জানেন। তাঁরা মানুষকে এমন জায়গায় নিয়ে যান, যেখানে আমরা একাকী যেতে পারি না।’