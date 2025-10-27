আগামী মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক দল থেকে প্রার্থী হওয়ার কথা ভাবছেন ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের গভর্নর ডেমোক্রেটিক দলের গ্যাভিন নিউজম এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, তিনি ২০২৮ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ নেওয়ার কথা ভাবছেন। ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচন শেষ হওয়ার পর এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।
প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে নিজের সম্ভাবনা পরখ করতে চলতি বছর নিউজম কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে দলীয় পরিমণ্ডলে তাঁর জনপ্রিয়তাও বেড়েছে। বিশেষ করে রিপাবলিকানদলীয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মতানৈক্য তাঁকে আলোচনায় নিয়ে এসেছে।
সিবিএস নিউজের ‘সানডে মর্নিং’ প্রোগ্রামে গ্যাভিন নিউজম বলেন, ২০২৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কারা অংশ নেবেন, কারা সামনে আসবেন—তা দেখার অপেক্ষায় আছেন তিনি।
নির্বাচনে অংশ নেওয়ার কথা ভাবছেন কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে নিউজম বলেন, ‘হ্যাঁ। অন্য কিছু বললে আসলে মিথ্যা বলাই হবে।’
মার্কিন সংবিধান অনুযায়ী, ট্রাম্প তৃতীয়বারের মতো প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না। তবে তিনি চলতি বছরের শুরুর দিকে বলেছেন, ‘এমন কিছু পদ্ধতি আছে, যার মাধ্যমে প্রার্থিতা সম্ভব।’