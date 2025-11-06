অবসরের ঘোষণা সাবেক হাউস স্পিকার ন্যান্সি পেলোসির

যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্ট কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভ (প্রতিনিধি পরিষদ) থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন ন্যান্সি পেলোসি। ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের এই ডেমোক্র্যাট রাজনীতিক ওয়াশিংটনের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন।
আজ বৃহস্পতিবার এক ভিডিও বার্তায় অবসরের ঘোষণা দেন সাবেক হাউস স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি। এ সময় পেলোসি বলেন, ২০২৭ সালের জানুয়ারিতে তাঁর মেয়াদ শেষ হওয়ার পর কংগ্রেসে আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না তিনি।
এ ঘোষণার মাধ্যমে একটি বহুমাত্রিক রাজনৈতিক জীবনের ইতি ঘটল। বর্তমানে পেলোসির বয়স ৮৫ বছর। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নারী স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০০৩ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত কংগ্রেসের নিম্নকক্ষে ডেমোক্র্যাট দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন।
ভিডিও বার্তায় পেলোসি বলেন, ‘আমরা সামনে এগোচ্ছি। আমি যে শহরটিকে ভালোবাসি, তাকে বলছি— সান ফ্রান্সিসকো, তোমার শক্তি সম্পর্কে জানো।’ তিনি বলেন, ‘আমরা ইতিহাস গড়েছি, অগ্রগতি এনেছি। আমরা সব সময় পথ দেখিয়েছি। এখন নিজেদের এই গণতন্ত্রে পুরোপুরি অংশগ্রহণ এবং আমেরিকার আদর্শের জন্য লড়াইয়ের মাধ্যমে সে কাজ অবশ্যই আমাদের চালিয়ে যেতে হবে।’