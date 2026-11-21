নিউইয়র্কের একটি কফি শপে বসে আছেন এক নারী। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন আরেক ব্যক্তি। দুজনের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে। বাইরে থেকে দেখলে একে সাধারণ সাক্ষাৎ বলেই মনে হবে। কিন্তু সেখানে উপস্থিত দুজনের একজনের ওপর নজর রাখছিল যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এফবিআই। সময়টা ২০১০ সালের ২৬ জুন।
পরদিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে শুরু হলো একযোগে অভিযান। তদন্তকারীরা পৌঁছে গেলেন নিউ জার্সি, নিউইয়র্ক, ভার্জিনিয়া ও ম্যাসাচুসেটসের কয়েকটি বাড়িতে। যাঁদের এত দিন একেবারেই সাধারণ মানুষ বলে মনে হয়েছে, তাঁদেরই কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হলো।
কিন্তু এই মানুষগুলোকে নিয়ে এফবিআইয়ের সন্দেহ হলো কেন? কী এমন করতেন তাঁরা, যা এত দিন ধরে গোয়েন্দা সংস্থাটির নজরে ছিল? আর কেনই–বা তাঁদের ধরতে এক দশকের বেশি সময় ধরে অপেক্ষা করতে হলো?
নিউ জার্সির মন্টক্লেয়ারে থাকতেন রিচার্ড ও সিনথিয়া মারফি। ম্যাসাচুসেটসের বোস্টনে সংসার পেতেছিলেন ডোনাল্ড হাওয়ার্ড হিথফিল্ড ও ট্রেসি লি অ্যান ফোলি। ভার্জিনিয়ার আর্লিংটনে থাকতেন মাইকেল জোটোলি ও প্যাট্রিসিয়া মিলস। নিউইয়র্কের ইয়ঙ্কার্সে ছিল হুয়ান লাজারো ও ভিকি পেলায়েজের ঠিকানা।
এঁদের জীবনযাপনে অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ত না। স্বামী-স্ত্রী, সন্তান, চাকরি, বাড়িঘর, প্রতিবেশীদের সঙ্গে পরিচয়, সামাজিক মেলামেশা। আমেরিকার শহর ও শহরতলির আর দশটি পরিবারের মতোই তাঁদের জীবন। কেউ কাজ করতেন, কেউ সন্তানদের স্কুলে পাঠাতেন, কেউ নতুন পরিচিতদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তেন।
আনা চ্যাপম্যান থাকতেন নিউইয়র্কে। সেখানে তিনি নিজেকে পরিচয় দিতেন আবাসন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত একজন নারী হিসেবে। মিখাইল সেমেনকোও ছিলেন এই দলের সদস্য।
তাঁদের কারও জীবনেই বাইরে থেকে গুপ্তচরবৃত্তির পরিচিত কোনো ছাপ ছিল না। কিন্তু এফবিআইয়ের কাছে তাঁরা ছিলেন রাশিয়ার বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা এসভিআরের গোপন এজেন্ট।
গোয়েন্দা পরিভাষায় এ ধরনের এজেন্টদের বলা হয় ‘ইলিগ্যালস’। তাঁরা বিদেশে কাজ করেন, কিন্তু কূটনীতিকের পরিচয় বা দূতাবাসের আনুষ্ঠানিক সুরক্ষা ব্যবহার করেন না; বরং বছরের পর বছর অন্য পরিচয়ে বসবাস করেন। তাঁদের নাম, অতীত, পারিবারিক পরিচয়, নাগরিক জীবন—সবকিছুই সাজানো হয় গোপন দায়িত্ব পালনের উপযোগী করে।
এই এজেন্টদের কাজ ছিল যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘদিন বসবাস করা, সমাজের সঙ্গে মিশে যাওয়া এবং এমন মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করা, যাঁরা ভবিষ্যতে দেশটির নীতিনির্ধারণী মহলে প্রভাবশালী হয়ে উঠতে পারেন।
এফবিআইয়ের তদন্ত শুরু হয়েছিল গ্রেপ্তারের অনেক আগে। এক দশকের বেশি সময় ধরে সংস্থাটির কর্মকর্তারা এই নেটওয়ার্কের সদস্যদের গতিবিধি অনুসরণ করছিলেন। তাঁদের বাড়ি, কর্মস্থল, চলাফেরা, সাক্ষাৎ, যোগাযোগ করার ধরনও নজরদারিতে ছিল।
তদন্তের নাম দেওয়া হয়েছিল ‘অপারেশন ঘোস্ট স্টোরিজ’।
গোয়েন্দারা শুধু কে কার সঙ্গে দেখা করছেন, তা জানার চেষ্টা করেননি। তাঁদের আগ্রহ ছিল, কীভাবে যোগাযোগ হচ্ছে, কীভাবে তথ্য আদান-প্রদান করা হচ্ছে এবং এই মানুষগুলোর মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃত ধরন কী।
এ ধরনের তদন্তে তাড়াহুড়া করার সুযোগ নেই। কোনো একটি অস্বাভাবিক সাক্ষাৎ বা সন্দেহজনক আচরণ দিয়ে একজনকে গুপ্তচর বলে শনাক্ত করা যায় না। বরং বিভিন্ন ঘটনার যোগসূত্র খুঁজে বের করতে হয়। কার সঙ্গে কার যোগাযোগ, কোন সাক্ষাতের পর কী ঘটছে, একই ধরনের আচরণ বারবার দেখা যাচ্ছে কি না, এসবের মধ্য দিয়েই তৈরি হয় সন্দেহের জাল।
২০১০ সালের ২৭ জুন। যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি শহর ও শহরতলিতে প্রায় একই সময়ে অভিযান শুরু করে এফবিআই। নিউ জার্সি, নিউইয়র্ক, ভার্জিনিয়া ও ম্যাসাচুসেটসের বাড়িগুলোতে পৌঁছে যান তদন্তকারীরা। যে বাড়িগুলোতে এত দিন স্বাভাবিক সংসার চলেছে, সেখানেই শুরু হয় তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ। গ্রেপ্তার করা হয় ১০ জনকে।
এফবিআইয়ের ভাষ্য অনুযায়ী, তদন্তকারীরা দীর্ঘ সময় ধরে নজরদারি চালিয়ে নেটওয়ার্কটির সদস্যদের পরিচয় ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল, পুরো চক্রটির কার্যক্রম সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া।
২০১১ সালের ৩১ অক্টোবর এফবিআই তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তদন্তের বেশ কিছু ছবি, ভিডিও ও নথি প্রকাশ করে। সেসব উপকরণে দেখা যায়, সাধারণ মানুষের ভিড়ে মিশে থাকা এই এজেন্টরা কীভাবে গোপন যোগাযোগ চালাতেন।
গুপ্তচরদের যোগাযোগের একটি কৌশলের নাম ‘ব্রাশ পাস’। জনসমাগমের মধ্যে দুজন মানুষ পাশাপাশি হেঁটে যাওয়ার সময় খুব সংক্ষিপ্তভাবে কোনো বস্তু বা তথ্য বিনিময় করেন। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে, তাঁরা শুধু একে অন্যকে পাশ কাটিয়ে গেলেন। অথচ সেই কয়েক সেকেন্ডেই ঘটে যেতে পারে গুরুত্বপূর্ণ কোনো লেনদেন।
এফবিআইয়ের প্রকাশ করা একটি ভিডিওতে ২০০৪ সালে নিউইয়র্কে রুশ মিশনের এক কর্মকর্তার সঙ্গে ক্রিস্টোফার মেটসোসের এমন যোগাযোগের দৃশ্য দেখা যায়। মেটসোস ছিলেন এই নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত একজন ব্যক্তি। তাঁকে ২০১০ সালের অভিযানে যুক্তরাষ্ট্রে গ্রেপ্তার করা যায়নি। পরে সাইপ্রাসে আটক হলেও তিনি সেখান থেকে পালিয়ে যান। মার্কিন কর্তৃপক্ষ তাঁকে এই নেটওয়ার্কের অর্থসংক্রান্ত যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে দেখেছিল।
যোগাযোগের জন্য শুধু ব্রাশ পাসের ওপর নির্ভর করতেন না তাঁরা। ব্যবহার করা হতো সাংকেতিক বার্তা, অদৃশ্য কালি, এনক্রিপ্ট করা যোগাযোগব্যবস্থা এবং বিশেষভাবে তৈরি কম্পিউটার কৌশল।
এর মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় নিদর্শনগুলোর একটি ছিল আনা চ্যাপম্যানের ল্যাপটপ।
নিউইয়র্কে ২০০৯ সালে আসার পর আনা চ্যাপম্যান নতুন পরিচিতদের বলতেন, তিনি আবাসন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু এফবিআইয়ের নজরদারিতে তাঁর আরেকটি পরিচয় সামনে আসে।
চ্যাপম্যান একটি ল্যাপটপ ব্যবহার করে ব্যক্তিগত তারহীন নেটওয়ার্ক তৈরি করতেন। এর মাধ্যমে রাশিয়ার এক সরকারি কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করতেন তিনি। এ যোগাযোগের জন্য প্রচলিত অর্থে ফোনকল বা ই-মেইল বিনিময়ের প্রয়োজন হতো না। কাছাকাছি অবস্থানে থাকা দুটি কম্পিউটারের মধ্যে অস্থায়ী নেটওয়ার্ক তৈরি করে বার্তা আদান-প্রদান করা যেত।
এফবিআইয়ের নজরদারিতে ২০১০ সালের জানুয়ারি থেকে গ্রেপ্তারের আগপর্যন্ত প্রায় ১০ বার চ্যাপম্যানের এ ধরনের যোগাযোগের ঘটনা ধরা পড়ে।
এই পদ্ধতির সুবিধা ছিল, সরাসরি যোগাযোগের প্রচলিত চিহ্ন এড়িয়ে যাওয়া। বাইরে থেকে দুটি কম্পিউটারের কাছাকাছি থাকা ছাড়া তেমন কিছু বোঝার উপায় ছিল না। কিন্তু গোয়েন্দাদের নজরদারিতে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এর আড়ালে চলছিল তথ্য আদান-প্রদান।
২০১০ সালের ৮ জুলাই। নিউইয়র্কের ম্যানহাটনের ফেডারেল আদালতে হাজির করা হয় গ্রেপ্তার হওয়া ১০ জনকে। তাঁরা রাশিয়ার হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে বিদেশি এজেন্ট হিসেবে কাজ করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে দোষ স্বীকার করেন। সেদিনই প্রকাশ্যে আসে তাঁদের কয়েকজনের প্রকৃত পরিচয়।
আদালতে রিচার্ড মারফি জানান, তাঁর প্রকৃত নাম ভ্লাদিমির গুরিয়েভ। তাঁর স্ত্রী সিনথিয়া মারফির আসল নাম লিডিয়া গুরিয়েভ। মাইকেল জোটোলি ছিলেন মিখাইল কুতসিক, আর প্যাট্রিসিয়া মিলসের প্রকৃত নাম নাতালিয়া পেরেভেরজেভা।
ডোনাল্ড হাওয়ার্ড হিথফিল্ডের আসল নাম আন্দ্রেই বেজরুকভ। তাঁর স্ত্রী ট্রেসি ফোলি আসলে এলেনা ভাভিলোভা। হুয়ান লাজারো জানান, তাঁর প্রকৃত নাম মিখাইল ভাসেনকভ।
তবে গ্রেপ্তার হওয়া ১০ জনের সবাই ভুয়া পরিচয়ে কাজ করতেন না। ভিকি পেলায়েজ, আনা চ্যাপম্যান ও মিখাইল সেমেনকো যুক্তরাষ্ট্রে নিজেদের প্রকৃত নামেই পরিচিত ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের নথিতে আদালতে দেওয়া তাঁদের স্বীকারোক্তির বিবরণ রয়েছে।
এভাবে একে একে প্রকাশ্যে আসে সাধারণ আমেরিকান পরিবারের আড়ালে থাকা রাশিয়ার গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের পরিচয়।
এই ঘটনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর একটি হলো, এফবিআইয়ের বিবরণ অনুযায়ী, এই এজেন্টরা যুক্তরাষ্ট্রের কোনো শ্রেণিবদ্ধ সরকারি নথি হাতে পাননি। তাহলে এত বছর ধরে তাঁরা আসলে কী করছিলেন?
এফবিআইয়ের ধারণা, তাঁদের কাজ ছিল আরও দীর্ঘমেয়াদি। যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণী মহলে তথ্যের উৎস তৈরি করা।
এ জন্য তাঁরা প্রথমে এমন মানুষদের চিহ্নিত করতেন, যাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব। সহকর্মী, বন্ধু, পরিচিতজন কিংবা শিক্ষাঙ্গনের মানুষের মধ্যে খোঁজা হতো সম্ভাব্য যোগাযোগের সূত্র। তাঁদের কেউ ভবিষ্যতে সরকারি গুরুত্বপূর্ণ পদে যেতে পারেন, কেউ নীতিনির্ধারকদের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারেন। এমন সম্ভাবনাও বিবেচনায় রাখা হতো।
গোয়েন্দা পরিভাষায় এ প্রাথমিক অনুসন্ধানকে বলা হয় ‘স্পটিং অ্যান্ড অ্যাসেসিং’; অর্থাৎ সম্ভাব্য তথ্যদাতা বা নিয়োগযোগ্য ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা এবং তাঁদের সম্পর্কে মূল্যায়ন করা।
এফবিআইয়ের তদন্তকারীদের ধারণা ছিল, রাশিয়ার এসভিআর এই এজেন্টদের মাধ্যমে দীর্ঘ সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী মহলে যোগাযোগের ক্ষেত্র তৈরি করতে চেয়েছিল। এ কাজের জন্য প্রয়োজন ছিল ধৈর্য, পরিচিতি এবং আস্থা অর্জন। এক দিনে বা কয়েক মাসে এমন সম্পর্ক তৈরি হয় না। অপেক্ষা করতে হয় বছরের পর বছর।
এফবিআইয়ের এক তদন্তকারীর ভাষ্য ছিল, রাশিয়ার গোয়েন্দা সংস্থা এই এজেন্টদের প্রশিক্ষণ ও যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাতে বহু বছর এবং বিপুল অর্থ ব্যয় করেছে। কোনো রাষ্ট্র এমন বিনিয়োগ করে প্রতিদান পাওয়ার প্রত্যাশা ছাড়া, তা ভাবার কারণ নেই।
তবে সেই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আগেই তদন্তকারীরা নেটওয়ার্কটির সদস্যদের শনাক্ত করতে সক্ষম হন।
২০১০ সালের ২৭ জুন। যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি শহর ও শহরতলিতে প্রায় একই সময়ে অভিযান শুরু করে এফবিআই। নিউ জার্সি, নিউইয়র্ক, ভার্জিনিয়া ও ম্যাসাচুসেটসের বাড়িগুলোতে পৌঁছে যান তদন্তকারীরা।
যে বাড়িগুলোতে এত দিন স্বাভাবিক সংসার চলেছে, সেখানেই শুরু হয় তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ। গ্রেপ্তার করা হয় ১০ জনকে।
তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তাঁরা রাশিয়ার পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে বিদেশি এজেন্ট হিসেবে কাজ করছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে অর্থ পাচারসহ আরও কিছু অভিযোগও আনা হয়েছিল।
এই অভিযানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ্যে আসে এক দশকের বেশি সময় ধরে চলা গোয়েন্দা অনুসন্ধানের ফল। যুক্তরাষ্ট্রের শহরতলির পরিচিত মুখগুলো যে আসলে রাশিয়ার গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের সদস্য, তা আর গোপন থাকল না।
তবে এই অভিযানে ধরা পড়েননি ক্রিস্টোফার মেটসোস। সাইপ্রাসে আটক হওয়ার পর জামিনে মুক্তি পেয়ে তিনি পালিয়ে যান। ফলে পুরো নেটওয়ার্কের সবাইকে একসঙ্গে আটক করা সম্ভব হয়নি।
গ্রেপ্তারের পর আইনি প্রক্রিয়া খুব দ্রুত এগোয়। ২০১০ সালের ৮ জুলাই ম্যানহাটনের ফেডারেল আদালতে ১০ জনই দোষ স্বীকার করেন। তাঁদের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র তাঁদের রাশিয়ার কাছে হস্তান্তরে সম্মত হয়। বিনিময়ে রাশিয়া পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগে বন্দী চারজনকে মুক্তি দিতে রাজি হয়।
এই চারজনের মধ্যে ছিলেন রুশ সাবেক গোয়েন্দা কর্মকর্তা আলেকজান্ডার জাপোরোজস্কি ও গেন্নাদি ভাসিলেঙ্কো, সাবেক সামরিক গোয়েন্দা কর্মকর্তা সের্গেই স্ক্রিপাল এবং পারমাণবিক বিশেষজ্ঞ ইগর সুতিয়াগিন।
পরদিন ৯ জুলাই অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সম্পন্ন হয় বিনিময়। যুক্তরাষ্ট্র থেকে নিয়ে যাওয়া ১০ জনকে রাশিয়ার হাতে তুলে দেওয়া হয়। অন্যদিকে রাশিয়ার কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া চারজনকে পশ্চিমা দেশগুলোর কাছে হস্তান্তর করা হয়।
শীতল যুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত গুপ্তচর বিনিময়গুলোর একটি ছিল এটি। মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে দীর্ঘদিন ধরে চলা একটি গুপ্তচরবৃত্তির কাহিনির প্রকাশ্য অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে।
রাশিয়ায় ফেরার পর এই ১০ জনের জন্য অপেক্ষা করছিল ভিন্ন এক অভিজ্ঞতা। যুক্তরাষ্ট্রে তাঁদের গুপ্তচর পরিচয় প্রকাশ হয়ে গেলেও নিজ দেশে তাঁরা অবহেলিত হননি; বরং রাষ্ট্রীয় সম্মান ও নতুন কর্মজীবনের সুযোগ পেয়েছিলেন।
মস্কোয় পৌঁছানোর পর তাঁদের গোয়েন্দা সংস্থার সদর দপ্তরে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এরপর তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ভ্লাদিমির পুতিন। তিনি নিজেও একসময় সোভিয়েত গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবির কর্মকর্তা ছিলেন। পুতিন তাঁদের সঙ্গে সোভিয়েত আমলের দেশাত্মবোধক গান ‘হোয়ার দ্য মাদারল্যান্ড বিগিনস’ গেয়েছিলেন। তাঁদের আশ্বস্ত করেছিলেন, দেশে তাঁদের জন্য সম্মানজনক কাজের সুযোগ অপেক্ষা করছে।
২০১০ সালের অক্টোবরে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট দিমিত্রি মেদভেদেভ ক্রেমলিনে এক অনুষ্ঠানে তাঁদের রাষ্ট্রীয় সম্মাননা দেন। রুশ কর্তৃপক্ষ তাঁদের দেশের জন্য কাজ করা গোয়েন্দা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।
এরপর তাঁদের অনেকেরই নতুন কর্মজীবন শুরু হয়। ডোনাল্ড হিথফিল্ড নামে পরিচিত আন্দ্রেই বেজরুকভ মস্কোর আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয় এমজিআইএমওতে শিক্ষকতা শুরু করেন। রাশিয়ার তেল কোম্পানি রসনেফটের উপদেষ্টার দায়িত্বও পান। তাঁর স্ত্রী ট্রেসি ফোলি নামে পরিচিত এলেনা ভাভিলোভা যোগ দেন খনিজ ও ধাতু উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান নরিলস্ক নিকেলে।
রিচার্ড মারফি নামে পরিচিত ভ্লাদিমির গুরিয়েভ ও তাঁর স্ত্রী লিডিয়া গুরিয়েভও রাশিয়ায় ফিরে আর্থিক খাতের প্রতিষ্ঠানে কাজ পান। অন্য কয়েকজন যুক্ত হন রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তেল ও ধাতু উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে।
তবে সবার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় আসেন আনা চ্যাপম্যান। যুক্তরাষ্ট্রে আবাসন ব্যবসায় যুক্ত থাকার পরিচয়ে বসবাস করা এই নারী রাশিয়ায় ফিরে হয়ে ওঠেন পরিচিত গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব। মডেলিং করেছেন, টেলিভিশনে অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেছেন, রাজনীতিতেও যুক্ত হয়েছেন। ক্রেমলিনপন্থী যুবসংগঠন ইয়াং গার্ডের নেতৃত্বেও জায়গা পেয়েছিলেন তিনি।
২০১০ সালের গুপ্তচর বিনিময়ের পর তাঁদের কয়েকজনকে নিয়ে রাশিয়ায় একটি প্রচারমূলক আবহ তৈরি করা হয়। তাঁদের দেশপ্রেমী ও সাহসী গোয়েন্দা হিসেবে তুলে ধরা হয়। অথচ যুক্তরাষ্ট্রে তাঁদের দীর্ঘদিনের গোপন মিশন শেষ হয়েছিল গ্রেপ্তার, আদালতে দোষ স্বীকার এবং বহিষ্কারের মধ্য দিয়ে।
এভাবে যে মানুষগুলো বছরের পর বছর আমেরিকার শহরতলিতে সাধারণ প্রতিবেশীর পরিচয়ে বসবাস করেছিলেন, রাশিয়ায় ফিরে তাঁদের অনেকেই পেলেন রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও নতুন পরিচয়।
সূত্র: দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট, লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস, সিবিএস নিউজ, দ্য গার্ডিয়ান।