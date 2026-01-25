যুক্তরাষ্ট্রে ভারী তুষারপাত: ১৭ অঙ্গরাজ্যে জরুরি অবস্থা, প্রায় ১২ হাজার ফ্লাইট বাতিল

তীব্র শীত, বরফবৃষ্টি ও ভারী তুষারপাতের প্রভাবে যুক্তরাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ এলাকায় জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।
আবহাওয়াজনিত দুর্যোগের কারণে দেশটির অন্তত ১৭টি অঙ্গরাজ্য ও ডিস্ট্রিক্ট অব কলম্বিয়ায় জরুরি অবস্থা জারি করেছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। বাতিল হচ্ছে একের পর এক ফ্লাইট।
ফ্লাইট ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট ফ্লাইটঅ্যাওয়ার জানিয়েছে, সপ্তাহান্তে এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে চলাচলকারী, দেশটি থেকে যাত্রা শুরু করা অথবা দেশটিতে অবতরণের কথা ছিল—এমন ১১ হাজার ৮৩৫টি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে।
শুধু শনিবার বিকেল পর্যন্ত ৩ হাজার ৭০০টির বেশি ফ্লাইট বাতিল, আর ২ হাজার ১৭৫টি বিলম্বিত হয়েছে।
রোববার প্রায় ৮ হাজার ৯০টি ফ্লাইট বাতিল হওয়ার কথা রয়েছে। আর ৬৯৩টি ফ্লাইট বিলম্বিত হতে পারে বলে জানানো হয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের ৩৭টি অঙ্গরাজ্যে প্রায় ১৯ কোটি মানুষ শীতকালীন আবহাওয়া-সতর্কতার আওতায় রয়েছেন।
রকি পর্বতমালা অঞ্চল থেকে নিউ ইংল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় শীতকালীন দুর্যোগ-সতর্কতা জারি রয়েছে।
নিউ মেক্সিকো থেকে টেনেসি ভ্যালি পর্যন্ত অঞ্চলজুড়ে বরফ ও বরফবৃষ্টি দেখা দিচ্ছে। আর মধ্য-পশ্চিম ও মিড-অ্যাটলান্টিক অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে ভারী তুষারপাত।
যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস সতর্ক করে বলেছে, মধ্য ও পূর্বাঞ্চলের বড় অংশজুড়ে বিপজ্জনক শৈত্যপ্রবাহ বিস্তার লাভ করেছে। অনেক স্থানে বাতাসের শীতলতা (উইন্ড চিল) মাইনাস ২০ থেকে ৩০ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত নেমে যেতে পারে। তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় ১০ থেকে ৪০ ডিগ্রি ফারেনহাইট কম রয়েছে।
এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ১ লাখ ৩২ হাজারের বেশি বাড়ি বিদ্যুৎবিহীন হয়ে পড়েছে। তীব্র ঠান্ডার মধ্যে এই পরিস্থিতি ভোগান্তি আরও বাড়িয়েছে।
নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহারান মামদানি নগরবাসীকে সতর্ক করে বলেছেন, সপ্তাহান্তে তাপমাত্রা গত আট বছরের মধ্যে যেকোনো সময়ের তুলনায় কম থাকতে পারে।
জোহারান মামদানি বলেন, স্থানীয় সময় শনিবার মধ্যরাতের দিকে তুষারপাত শুরু হওয়ার কথা। রোববার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি তুষারপাত হতে পারে।
হোমল্যান্ড সিকিউরিটি–বিষয়ক মন্ত্রী ক্রিস্টি নোয়েম জানিয়েছেন, বরফ, তুষার ও বরফবৃষ্টির প্রভাবে অন্তত ১৭টি অঙ্গরাজ্য ও ডিস্ট্রিক্ট অব কলম্বিয়ায় জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে।
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে জানিয়েছেন, তিনি টেনেসি, জর্জিয়া, নর্থ ক্যারোলাইনা, সাউথ ক্যারোলাইনা, মেরিল্যান্ড, আরকানসাস, কেন্টাকি, লুইজিয়ানা, মিসিসিপি, ইন্ডিয়ানা, ভার্জিনিয়া ও ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া—এই ১২টি অঙ্গরাজ্যের জন্য ফেডারেল জরুরি অবস্থা ঘোষণার অনুমোদন দিয়েছেন।
পরিস্থিতি মোকাবিলায় ফেডারেল ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি (ফেমা) প্রস্তুত রয়েছে বলেও জানান ট্রাম্প।
আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, নতুন সপ্তাহ থেকে সামগ্রিক পরিস্থিতির উন্নতি ধীরে ধীরে হতে পারে। তবে নিউ ইংল্যান্ড ও গ্রেট লেকস অঞ্চলে তুষারপাতসহ তীব্র শীত কিছুটা সময় স্থায়ী হতে পারে।