ট্রাম্পকে নোবেল পুরস্কারের পদক উপহার দিলেন মাচাদো

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিজের নোবেল শান্তি পুরস্কারের পদক উপহার দিয়েছেন ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেতা মারিয়া কোরিনা মাচাদো। গতকাল বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসে তিনি ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।
মাচাদো বলেন, তিনি ট্রাম্পকে তাঁর নোবেল শান্তি পুরস্কারের পদক উপহার দিয়েছেন।
ট্রাম্প এই পদক পাওয়ার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। এক পোস্টে তিনি জানান, ‘এই পুরস্কার পারস্পরিক শ্রদ্ধার চমৎকার নিদর্শন।’
ট্রাম্পের সঙ্গে সরাসরি প্রথমবার সাক্ষাতের পর মাচাদো বলেন, ‘আমি মনে করি, আজ ভেনেজুয়েলাবাসীর জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন।’
কারাকাসে মার্কিন বাহিনী ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে তুলে নেওয়ার পর দেশটির বিরোধী দলের নেতা মাচাদো যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন পাবে বলে অনেকেই ধারণা করেছিলেন। কারণ, দেশটিতে ২০২৪ সালের বিতর্কিত নির্বাচনে জয় দাবি করেছিলেন মাচাদো। তবে মাদুরোকে তুলে নেওয়ার পর মাচাদোকে সমর্থন দিতে অস্বীকৃতি জানান ট্রাম্প। এর পরিবর্তে তিনি সেখানে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট দেলসি রদ্রিগেজের সঙ্গে কাজ শুরু করেন।
হোয়াইট হাউস থেকে বেরিয়ে মাচাদো বাইরে ফটকের কাছে জড়ো হওয়া সমর্থকদের সঙ্গে কথা বলেন। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের মতে, তিনি স্প্যানিশে বলেন, ‘আমরা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ওপর ভরসা করতে পারি।’
পরে ইংরেজিতে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘আমি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের হাতে নোবেল শান্তি পুরস্কারের পদক তুলে দিয়েছি।’
ট্রাম্প প্রায়ই নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার ইচ্ছার কথা বলেন। মাচাদো যখন গত বছর এই সম্মান গ্রহণ করেন, তখন তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন।
মাচাদো গত সপ্তাহে বলেছিলেন, তিনি নোবেল পুরস্কার ট্রাম্পের সঙ্গে ভাগ করে নেবেন। তবে নোবেল কমিটি পরে স্পষ্ট করে জানায়, ‘এটি হস্তান্তরযোগ্য নয়।’
নোবেল কমিটি গত সপ্তাহে এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘একবার নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করা হলে তা বাতিল, ভাগ বা অন্যের কাছে হস্তান্তর করা যায় না। এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ও চিরস্থায়ী।’
হোয়াইট হাউস বৈঠকের আগে গতকাল বৃহস্পতিবার নোবেল পিস সেন্টার এক্সে লিখেছিল, ‘একটি পদকের মালিক বদলাতে পারে, কিন্তু নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ীর উপাধি বদলানো যায় না।’
মাচাদো ওয়াশিংটন সফরে কংগ্রেসেও মার্কিন সিনেটরদের সঙ্গে বৈঠক করেন। মাচাদোর ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে প্রত্যাশা ছিল, তিনি রদ্রিগেজের অন্তর্বর্তী সরকারকে সমর্থন দেওয়া যে ভুল, তা বোঝাতে চেষ্টা করবেন এবং তাঁর বিরোধী জোটই এই রূপান্তরের দায়িত্বে থাকা উচিত বলে দাবি করবেন।
হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট বৈঠক চলাকালে সাংবাদিকদের বলেন, মাচাদো ভেনেজুয়েলার বহু মানুষের জন্য এক অসাধারণ ও সাহসী কণ্ঠস্বর এবং ট্রাম্প ভেনেজুয়েলার জীবনের বর্তমান বাস্তবতা নিয়ে খোলামেলা ও ইতিবাচক আলোচনা আশা করছিলেন।
মাদুরোকে ৩ জানুয়ারি আটক করার পর ট্রাম্প প্রশাসন দ্রুত ভেনেজুয়েলার তেল খাত পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেয়। গত বুধবার এক মার্কিন কর্মকর্তা জানান, যুক্তরাষ্ট্র ৫০ কোটি ডলার মূল্যের ভেনেজুয়েলার তেলের প্রথম বিক্রি সম্পন্ন করেছে।
নিষেধাজ্ঞাভুক্ত ভেনেজুয়েলার তেল বহনকারী বলে সন্দেহ করা ট্যাংকারগুলোও যুক্তরাষ্ট্র জব্দ করেছে। গতকাল মার্কিন বাহিনী ষষ্ঠ ট্যাংকারের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে।
এর আগে বুধবার ট্রাম্প ও রদ্রিগেজ ফোনালাপ করেন। পরে ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে দেলসি রদ্রিগেজের প্রশংসা করে একজন অসাধারণ মানুষ বলে উল্লেখ করেন। রদ্রিগেজও ফোনালাপকে ফলপ্রসূ ও সৌজন্যমূলক বলে উল্লেখ করেন।