যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপিতে ফুটবল খেলার পর বন্দুক হামলায় নিহত ৪

যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি অঙ্গরাজ্যে ফুটবল খেলার পর বন্দুক হামলায় ৪ জন নিহত ও ১২ জন আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে চারজনের অবস্থা গুরুতর। শুক্রবার স্থানীয় সময় মধ্যরাতে মিসিসিপির লেল্যান্ড শহরের প্রধান সড়কে বন্দুক হামলার ঘটনাটি ঘটে।
লেল্যান্ড শহরের মেয়র জন লি বিবিসিকে এ তথ্য জানিয়েছেন। লেল্যান্ড মিসিসিপি অঙ্গরাজ্যের রাজধানী জ্যাকসন থেকে প্রায় ১৯০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত একটি ছোট শহর।
আহত ব্যক্তিদের মধ্যে চারজনকে হেলিকপ্টারে করে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। তাৎক্ষণিক কোনো সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। তবে পুলিশের তল্লাশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
শুক্রবার লেল্যান্ড শহর অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশি ব্যস্ত ছিল। কারণ, এদিন ‘হোমকামিং’ উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় হাইস্কুলের একটি ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। হোমকামিং যুক্তরাষ্ট্রের একটি বার্ষিক উৎসব, যা শরতকালে অনুষ্ঠিত হয়। স্কুলের উদ্দীপনা এবং কমিউনিটির আনন্দ উদ্যাপন করতে এই উৎসব ঘিরে স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষার্থী একত্র হন।
মেয়র জন লি জানান, লেল্যান্ড হাইস্কুল ক্যাম্পাসে হামলার ঘটনা ঘটেনি। তিনি বিবিসিকে বলেন, ‘এটি এমন একটি বার্ষিক অনুষ্ঠান, যা আমরা বহু বছর ধরে আয়োজন করে আসছি। এর আগে কখনো এ রকম কোনো ঘটনা ঘটেনি।’
জন লি আরও বলেন, ‘আমাদের শহরে তেমন একটা অপরাধের ঘটনা ঘটে না। এটা প্রায় ৩ হাজার ৭০০ মানুষের একটি ছোট কমিউনিটি। আমরা মিলেমিশে থাকি এবং সবাই একে অপরকে চেনে। তাই এটি আমাদের জন্য নিঃসন্দেহে একটি বড় ট্র্যাজেডি।’
এদিকে মিসিসিপি অঙ্গরাজ্যের হাইডেলবার্গ শহরের হোমকামিং ছুটিতে আরেকটি হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে দুজন প্রাণ হারিয়েছেন বলে জানিয়েছেন হাইডেলবার্গের পুলিশপ্রধান কর্নেল হোয়াইট। প্রাথমিকভাবে লেল্যান্ড ও হাইডেলবার্গের ঘটনায় যোগসূত্র থাকার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।