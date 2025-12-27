অগ্নিসংযোগের চেষ্টার অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় বংশোদ্ভূত তরুণ গ্রেপ্তার

পরিবারের সদস্যদের ওপর হামলার হুমকি ও বাড়িতে আগুন দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগে ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশ। ২২ বছর বয়সী ওই তরুণের নাম মনোঝ লেলা। তিনি ডালাসের ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাসের শিক্ষার্থী।
ফ্রিসকো শহরের পুলিশ জানিয়েছে, গত সোমবার মনোঝকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
পুলিশ বলছে, মনোঝের পরিবার তাঁর মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ ও হুমকির বিষয়ে অভিযোগ দেওয়ার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষ বলছে, কিছুদিন আগেও বাড়িতে আগুন দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন মনোঝ।
পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মনোঝের বিরুদ্ধে আবাসস্থল বা ধর্মীয় স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে আগুন দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। এটি প্রথম শ্রেণির ফৌজদারি অপরাধ।
পুলিশ জানায়, এ ছাড়া পরিবারের সদস্যকে সন্ত্রাসী হুমকি দেওয়ার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে একটি লঘু অপরাধের মামলাও রয়েছে। এসব অভিযোগে তাঁর জামিনের জামানত ধার্য করা হয়েছে যথাক্রমে ১ লাখ মার্কিন ডলার এবং সাড়ে তিন হাজার মার্কিন ডলার।