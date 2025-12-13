কুখ্যাত এপস্টেইন ও একাধিক নারীর সঙ্গে নতুন ছবি প্রকাশকে পাত্তা দিচ্ছেন না ট্রাম্প

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, যৌন অপরাধী জেফরি এপস্টেইন ও একাধিক নারীর সঙ্গে তাঁর সদ্য প্রকাশিত ছবিগুলো ‘বড় কোনো ব্যাপার নয়’। তিনি এসব ছবি দেখেনওনি।
ওয়াশিংটনে ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, ‘এই লোকটিকে (এপস্টেইন) সবাই চিনত। তিনি পামবিচ জুড়ে ছিলেন। সবার সঙ্গেই তাঁর ছবি আছে। এমন শত শত মানুষ আছেন, যাঁদের সঙ্গে তাঁর ছবি আছে।’
মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, ‘এটি কোনো বড় ব্যাপার নয়...আমি এসব ছবি সম্পর্কে কিছুই জানি না।’
আগে কখনো দেখা যায়নি, হাউস ওভারসাইট কমিটির ডেমোক্র্যাট সদস্যরা এপস্টেইনের সংগ্রহ থেকে এমন ১৯টি ছবি প্রকাশ করেছেন। কমিটির কাছে এমন সংগ্রহের প্রায় ৯৫ হাজার ছবি রয়েছে।
এসব ছবিতে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন, সাবেক ট্রেজারি সেক্রেটারি ল্যারি সামার্স, মাইক্রোসফটের সহপ্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস, চলচ্চিত্র পরিচালক উডি অ্যালেন, ভার্জিন গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা রিচার্ড ব্র্যানসন, ট্রাম্পের একসময়ের ঘনিষ্ঠ স্টিভ ব্যাননসহ আরও অনেক হাই-প্রোফাইল ব্যক্তিত্ব রয়েছেন।
হাউস ডেমোক্র্যাটরা এসব ছবি প্রকাশের আগে সেগুলোর কিছু মুখ কালো কালি দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘এক্স’–এ (সাবেক টুইটার) ওভারসাইট ডেমোক্র্যাটরা এক পোস্টে লিখেছেন, এই উদ্বেগজনক ছবিগুলো এপস্টেইন ও বিশ্বের কিছু প্রভাবশালী পুরুষের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আরও বেশি প্রশ্ন তুলেছে। হোয়াইট হাউসের এসব ধামাচাপা দেওয়া বন্ধ করার সময় এসেছে। ফাইলগুলো প্রকাশ করুন।
ছবিগুলোর মধ্যে একটিতে ক্লিনটনকে এপস্টেইন ও তাঁর সহযোগী ও বান্ধবী ঘিসলাইন ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। মনে হচ্ছে, ছবিটিতে সাবেক প্রেসিডেন্ট স্বাক্ষরও করেছেন।
চলচ্চিত্র পরিচালক অ্যালেনকে চেয়ারে বসে থাকতে দেখা যায়। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন এপস্টেইন। এই চলচ্চিত্র নির্মাতার বিরুদ্ধে এর আগে শিশু যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছিল, যা তিনি অস্বীকার করেছেন।
এপস্টেইনের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে ‘দ্য সানডে টাইমস’–কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অ্যালেন বলেছিলেন, ‘আমরা কখনোই, কখনোই জেফরিকে অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের সঙ্গে দেখিনি। তাঁর সব সময় একজন বান্ধবী থাকত, কিন্তু কখনোই তাঁর অপ্রাপ্তবয়স্ক বান্ধবী ছিল না।’
হাউস কমিটি অন ওভারসাইট অ্যান্ড গভর্নমেন্ট রিফর্ম ডেমোক্র্যাট সদস্যদের এক্স-এর পোস্টে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে লিখেছে, ‘ওভারসাইট ডেমোক্র্যাটরা আবারও এপস্টেইনের সংগ্রহ থেকে বেছে বেছে কিছু আংশিকভাবে সেন্সর করা ছবি প্রকাশ করে শিরোনামের পেছনে ছুটছে।’
ওভারসাইট কমিটি আরও যোগ করেছে, ‘আমরা যেসব নথি পেয়েছি, তার মধ্যে কোনো ভুল কাজের প্রমাণ নেই।’
আগামী শুক্রবার এপস্টেইনের ফাইলগুলো প্রকাশের জন্য প্রশাসনের যে সময়সীমা নির্ধারিত রয়েছে, তা ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে এই ছবিগুলো প্রকাশিত হলো।