যুক্তরাষ্ট্রে স্কুলে বন্দুকধারীর হামলায় নিহত অন্তত ৩

যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের মিনিয়াপোলিস শহরে একটি ক্যাথলিক স্কুলে এক বন্দুকধারী হামলা চালিয়েছেন। এতে অন্তত ৩ জন নিহত ও ২০ জন আহত হয়েছেন। পরে পুলিশের গুলিতে ওই বন্দুকধারী নিহত হন।
পুলিশ জানায়, ওই বন্দুকধারী কালো পোশাকে ছিলেন। তাঁর হাতে ছিল একটি রাইফেল।
গ্রীষ্মের ছুটি শেষে স্কুল শুরুর দুই দিন পর এ ঘটনা ঘটল। এ স্কুলে প্রি–স্কুল থেকে অষ্টম গ্রেড পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের পড়ানো হয়।
অঙ্গরাজ্যের গভর্নর টিম ওয়ালজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে লিখেছেন, ‘অ্যানুনসিয়েশন ক্যাথলিক স্কুলে গুলি চালনার ঘটনা সম্পর্কে আমাকে ব্রিফ করা হয়েছে। আরও খোঁজখবর নিচ্ছি।’
গভর্নর জানিয়েছেন, পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। মিনেসোটা ক্রিমিনাল অ্যাপ্রিহেনশন ব্যুরো এবং স্টেট প্যাট্রলের সদস্যরাও সেখানে পৌঁছেছেন।
মিনিয়াপোলিসের মেয়র জ্যাকব ফ্রে বলেছেন, তিনি দক্ষিণ মিনিয়াপোলিসে ভয়ানক সহিংসতার খবরের আরও খোঁজখবর নিচ্ছেন। জরুরি বিভাগের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে শুরু করেছেন বলেও জানান তিনি।
বিবিসির যুক্তরাষ্ট্র অংশীদার সিএসবিএস নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৫৩তম অ্যাভিনিউ ও ব্রায়ান্ট অ্যাভিনিউ সাউথে কয়েকটি অ্যাম্বুলেন্স উপস্থিত হয়েছে। ঘটনাস্থলে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা (এফবিআই), অঙ্গরাজ্যের পুলিশ এবং মিনিয়াপোলিস পুলিশের সদস্যরাও কাজ করছেন।
স্থানীয় পুলিশ বিবিসিকে জানিয়েছে, বন্দুকধারী নিহত হয়েছেন। পুলিশ ও জরুরি সেবা দল ঘটনাস্থলে কাজ করছে।