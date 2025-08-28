স্পেসএক্সের সুপার হেভি বুস্টার মহাকাশযান স্টারশিপকে নিয়ে আকাশে উঠে যাচ্ছে। ২৬ আগস্ট ২০২৫, টেক্সাসের স্টারবেস
যুক্তরাষ্ট্র

মাস্কের স্টারশিপের অবশেষে সফল উড্ডয়ন

রয়টার্স ওয়াশিংটন

ইলন মাস্কের মহাকাশযান নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান স্পেসএক্স কয়েকবার ব্যর্থতার পর অবশেষে সফলভাবে তাদের রকেট স্টারশিপের দশম পরীক্ষামূলক উড্ডয়ন সম্পন্ন করেছে। এই অভিযানে প্রথমবারের মতো রকেট থেকে পরীক্ষামূলকভাবে মহাকাশে স্টারলিংক স্যাটেলাইট স্থাপন করা হয়েছে।

এই সফল উৎক্ষেপণ প্রতিষ্ঠাতা ইলন মাস্কের মঙ্গল গ্রহে মানবজাতিকে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন এবং নাসার চাঁদে নভোচারী পাঠানোর পরিকল্পনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

৪০৩ ফুট (১২৩ মিটার) উঁচু স্টারশিপ স্থানীয় সময় গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে (২৩৩০ জিএমটি) যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ টেক্সাসের স্টারবেস ঘাঁটি থেকে আকাশে উড়ে যায়। এ যাত্রায় মূল লক্ষ্য ছিল রকেটের নতুন তাপ ঢালের (হিট শিল্ড টাইলস) স্থায়িত্ব পরীক্ষা, উপগ্রহ স্থাপনের প্রযুক্তি পরীক্ষাসহ আগের পরীক্ষাগুলোর পর রকেটে যে শতাধিক উন্নয়ন করা হয়েছে, সেগুলো পরীক্ষা করা।

মঙ্গলবার উড্ডয়নের কিছুক্ষণ পর রকেটের প্রথম ধাপ সুপার হেভি বুস্টার পরিকল্পনা অনুযায়ী আলাদা হয়ে যায়। এরপর সাধারণভাবে সেটির যেভাবে ফেরত আসার কথা ছিল, সেটি সেভাবেই স্টারবেস টাওয়ারে অবতরণ করে। তবে এবার পরীক্ষার অংশ হিসেবে সেটিকে মেক্সিকো উপসাগরে নামানো হয়।

আর স্টারশিপের ওপরের অংশ মহাকাশে উঠে ভারত মহাসাগরের দিকে অগ্রসর হয়। বায়ুমণ্ডলে পুনঃপ্রবেশের সময় সৃষ্ট তীব্র তাপ সহ্য করে রকেটের সমুদ্রে নামা ছিল এবারের মিশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। অতীতের পরীক্ষামূলক উড্ডয়নে এই ধাপে বারবার ব্যর্থ হতে হয়েছে।

