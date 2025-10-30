যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী কর্মীদের ওয়ার্ক পারমিট স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়ন বন্ধ, কারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন

যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (স্বরাষ্ট্র দপ্তর) নতুন এক নিয়ম ঘোষণা করেছে। এখন থেকে অভিবাসী কর্মীদের কাজের অনুমতিপত্রের (ইএডি) মেয়াদ আর স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়ন করা হবে না। হাজার হাজার বিদেশি কর্মীর ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।
হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ গতকাল বুধবার জানিয়েছে, ২০২৫ সালের ৩০ অক্টোবর (আজ বৃহস্পতিবার) বা তার পর থেকে যেসব অভিবাসী কর্মী তাঁদের ইএডি নবায়নের জন্য আবেদন করবেন, তাঁরা আর স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেয়াদ বাড়ার সুবিধা পাবেন না। তবে ৩০ অক্টোবরের আগে যে ইএডির মেয়াদ নিজে থেকেই বেড়েছে, সেগুলোর কোনো সমস্যা হবে না।
ট্রাম্প প্রশাসন বলেছে, নতুন নিয়মের উদ্দেশ্য হচ্ছে ‘জনগণের নিরাপত্তা ও দেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আরও বেশি করে যাচাই-বাছাই করা।’
ট্রাম্প প্রশাসনের এই পদক্ষেপ বাইডেন প্রশাসনের একটি পুরোনো নিয়মকে বদলে দিল। সেই নিয়মে ওয়ার্ক পারমিটের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও সময়মতো নবায়নের আবেদন করলে এবং নির্ধারিত কিছু শর্ত পূরণ করলে অভিবাসীরা ৫৪০ দিন পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যেতে পারতেন।
মার্কিন প্রশাসন বলছে, এখন থেকে তারা অভিবাসী কর্মীদের অতীত আরও ঘন ঘন পরীক্ষা করবে। এর ফলে তারা ‘প্রতারণা আটকাতে এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্ষতিকর উদ্দেশ্য নিয়ে আসা’ লোকজনকে খুঁজে বের করতে পারবে।
ইউএসসিআইএসের পরিচালক জোসেফ এডলো এই সিদ্ধান্তকে ‘সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে নেওয়া একটি পদক্ষেপ’ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করাটা অভিবাসী কর্মীদের ‘অধিকার নয়, বরং বিশেষ সুযোগ’।
ইউএসসিআইএস পরামর্শ দিয়েছে, অভিবাসীরা তাঁদের ইএডির মেয়াদ শেষ হওয়ার ১৮০ দিন আগে নবায়নের আবেদন করুন। তারা সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, ইএডি নবায়নের আবেদন জমা দিতে যত বেশি দেরি হবে, কর্মক্ষেত্রে বৈধতা বা নথিপত্রের অভাবে সাময়িকভাবে কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি তত বাড়বে।
ইএডি (ফর্ম আই-৭৬৬) হলো এমন একটি কাগজ, যা প্রমাণ করে যে আপনি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করার অনুমতি পেয়েছেন।
যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দাদের (এমনকি গ্রিন কার্ডধারী) ইএডি লাগে না।
এইচ-১বি, এল-১বি-এর মতো অন্য বিশেষ ভিসাধারীদেরও সাধারণত এই কাগজ লাগে না।
এর আগে গত সেপ্টেম্বরে ট্রাম্প প্রশাসন নতুন এইচ-১বি ভিসার বার্ষিক ফি বাড়িয়ে ১ লাখ ডলার করেন। এই সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য ছিল শুধু ‘খুবই দক্ষ’ কর্মীদেরই যুক্তরাষ্ট্রে আনা।
এ ছাড়া ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডিস্যান্টিস বিশ্ববিদ্যালয়ে এইচ-১বি ভিসার মাধ্যমে বিদেশি কর্মী নিয়োগ বন্ধ করে মার্কিনদের নিয়োগ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।