সবচেয়ে বয়সী এক চাকার সাইকেল আরোহী তিনি

বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক ইউনিসাইকেল বা এক চাকার সাইকেল আরোহী হিসেবে নতুন বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার বাসিন্দা লিন্ডা জ্যারেট। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, ‘ইউনিসাইকেল গ্র্যানি’ হিসেবে সুপরিচিত এই নারী ৬৯ বছর ১৮৯ দিন বয়সে এই অনন্য স্বীকৃতি অর্জন করেছেন।
লিন্ডা জ্যারেটের এই সাফল্যের পথচলা শুরু হয়েছিল শৈশবেই। মাত্র ১০ বছর বয়স থেকে তিনি এক চাকার সাইকেল চালানো রপ্ত করতে শুরু করেন। দীর্ঘ এই যাত্রায় এর আগেও তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।
২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে ৬৬ বছর ২৩৪ দিন বয়সে জ্যারেট প্রথমবারের মতো এই রেকর্ড নিজের করে নিয়েছিলেন। তবে লিন্ডা সেখানেই থেমে থাকেননি। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে ‘দ্য নাটক্র্যাকার’-এর একটি বিশেষ প্রদর্শনীতে দক্ষতা প্রদর্শনের মাধ্যমে তিনি নিজের আগের রেকর্ডটি আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়েছেন।
জ্যারেটের এই দীর্ঘ ও বৈচিত্র্যময় পেশাজীবনের শুরু হয়েছিল ফ্লোরিডা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময়। সেখানকার নামকরা ‘ফ্লাইং সার্কাস’-এ শিক্ষার্থী থাকাকালে নিয়মিত পারফর্ম করতেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই মঞ্চ থেকেই মূলত তাঁর সার্কাস জীবনের সূচনা হয়। পরবর্তী সময়ে এই দক্ষতার ওপর ভিত্তি করেই তিনি হলিউড চলচ্চিত্রে একজন পেশাদার স্টান্ট পারফরমার হিসেবে কাজ করার সুযোগ পান। বয়স সত্তর ছুঁইছুঁই হলেও জ্যারেটের প্রাণশক্তিতে ভাটা পড়েনি। বর্তমানে তিনি বিভিন্ন আঞ্চলিক ও কমিউনিটি থিয়েটার প্রোডাকশনে নিয়মিত যুক্ত রয়েছেন।