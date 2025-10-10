চীনা নারীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে চাকরি গেল মার্কিন কূটনীতিকের

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে জড়িত এক নারীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গোপন করার অভিযোগে এক মার্কিন কূটনীতিককে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। গত বুধবার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের উপমুখপাত্র টমি পিগট এক বিবৃতিতে জানান, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিষয়টি পর্যালোচনা করে ওই কূটনীতিকের বরখাস্তের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছেন।
পিগট বলেন, ওই কূটনীতিক চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে, এমন এক চীনা নারীর সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক গোপন করার কথা স্বীকার করেছেন।
পিগট আরও বলেন, ‘জাতীয় নিরাপত্তা ক্ষুণ্নকারী কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীর ব্যাপারে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর নেতৃত্বে আমরা জিরো টলারেন্স নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করব।’
বেইজিংয়ে চীনের সরকারের একজন মুখপাত্র এ ঘটনাকে যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে উল্লেখ করে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা গুও জিয়াকুন নিয়মিত ব্রিফিংয়ে বার্তা সংস্থা এপিকে বলেন, ‘আমরা মতাদর্শের ভিত্তিতে বিভাজন তৈরি ও চীনকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কলঙ্কিত করার বিরোধিতা করি।’
জো বাইডেনের শাসনামলের শেষ দিকে এ ধরনের সম্পর্কের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর একটি নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। এতে বলা হয়েছে, চীনে অবস্থানরত মার্কিন কর্মকর্তা, তাঁদের পরিবার ও চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা কোনো চীনা নাগরিকের সঙ্গে প্রেম বা দৈহিক সম্পর্কে জড়াতে পারবেন না।